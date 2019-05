Vor 25 Jahren

Waldshut – „Mit dem Entzug der Bewirtungserlaubnis auf der Kaiserstraße droht Oberbürgermeister Albers den Gastwirten, deren Straßencafé-Möbel den Rettungsweg für Feuerwehr und Rettungsdienste verstellen“, berichtete der Alb-Bote am 17. Mai 1994. „Nicht mit dem Zollstock musste nachgemessen werden, dass seit Beginn der Freiluftsaison von der einen oder anderen Straßenwirtschaft der Abstand nicht eingehalten wird. Die Gastwirte stellen mehr Stühle als noch im vergangenen Jahr auf die Straße, denn das Geschäft mit der Freiluftgastronomie kann sehr lukrativ sein. Albers gesteht den Wirten zu, mit ihren Straßencafés sehr viel für die Attraktivität der Kaiserstraße zu tun, andererseits müssten Belange von Feuerwehr und Rettungsdiensten gewahrt bleiben. Deshalb werde er häufiger als bisher die Freihaltung der Rettungswege kontrollieren lassen.“

Aichen-Allmut – Nach einem Blitzeinschlag brannte in der Nacht zum 18. Mai 1994 der Ökonomieteil des landwirtschaftlichen Anwesens Siegbert Matt im Aichener Ortsteil Allmut vollständig nieder. Der Blitz war während des schweren Gewitters kurz vor 23 Uhr in das versetzt am Wohnhaus angebaute Ökonomiegebäude gekracht. Nachbarn kamen zu Hilfe, um das Vieh – etwa 60 Tiere waren in dem Stall untergebracht – hinauszujagen. Bei den weiter hinten untergebrachten Kälbern gelang dies nicht mehr, das Milchvieh musste dann auch davon abgehalten werden, blindlings wieder in den Stall zu seinem Nachwuchs zu rennen. Bei einer Kuh gelang dies nicht, sie kam ebenfalls wie 25 bis 30 Stück Jungvieh in den Flammen um. Weitere Tiere wurden verletzt und mussten zum Notschlachten gebracht werden. 28 Tiere kamen im Stall bei einem Bauern in der Nachbarschaft unter, wo man vor wenigen Jahren die Milchwirtschaft aufgegeben hatte.

Vor 50 Jahren

Tiengen/Waldshut – In Tiengen war es die letzte Vertreterversammlung, in Waldshut die letzte Hauptversammlung, die am 14. Mai 1969 stattfanden und mit denen die Ära der selbstständigen Volksbanken Tiengen und Waldshut zu Ende ging. Rückwirkend zum 1. Januar 1969 konnte jetzt die Fusion zur Volksbank Hochrhein vollzogen werden. Auf der Rangliste der deutschen Volksbanken stand Tiengen auf Platz 23, Waldshut auf Platz 32. Die fusionierte Bank rückte jetzt auf Platz acht bis zehn vor. Der bisherige Tiengener Bankchef Hermann Kobler wurde Vorstandsvorsitzender der neuen Bank mit Hauptsitz in Waldshut, der bisherige Waldshuter Direktor Max Mühl trat in den Ruhestand ein.

Vor 75 Jahren

Kreis Waldshut – „Der Genuss der Lorchel (Frühlingslorchel), die fälschlich meist als Morchel bezeichnet wird, verursacht fast alljährlich im Frühjahr zahlreiche, in einzelnen Fällen sogar tödlich verlaufende Erkrankungen“, berichtete der Alb-Bote am 23. Mai 1944. „Um die schädliche Wirkung dieses Pilzes zu vermeiden, ist es erforderlich, die zerkleinerten frischen Pilze mit reichlich Wasser mindestens fünf Minuten kochen und die Pilze auf einem Sieb abtropfen zu lassen. Einfaches Abwaschen ist nutzlos, auch Abbrühen schützt nicht vor Erkrankungen.“

Vor 100 Jahren

Waldshut – Vor 100 Jahren existierte in Waldshut vor dem Unteren Tor ein kleiner Müllplatz. Er geriet am 22. Mai 1919 in Brand, worüber im Alb-Bote diese Notiz erschien: „Glühende Asche, die in die Müllablagerungsstätte vor dem Unteren Tor geraten war, bewirkte unter den abgelagerten Abfallstoffen ein Weiterglimmen. Dadurch wurde eine so starke Rauchentwicklung hervorgerufen, dass das Eingreifen der Feuerwehr nötig wurde. Maidüfte waren es freilich nicht, welche die Anwohner dabei zu riechen bekamen.“