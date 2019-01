Vor 25 Jahren

Waldshut-Tiengen – „Der Wohnungsmarkt ist in Bewegung geraten“, berichtete der Alb-Bote am 7. Januar 1994. „Seit dem Sommer registrieren Immobilienmakler eine Senkung der Mieten teilweise um bis zu 25 Prozent. Der neue Trend lässt sich auch an den Inseraten in den Tageszeitungen ablesen: Füllten dort 1992 Mietangebote oft weniger als eine Spalte, so belegen heute ganze Zeitungsseiten mit Mietangeboten die Trendwende. Die regen Bauaktivitäten – in Tiengen wurden 1993 über 300, in Waldshut etwa 100 neue Wohnungen bezugsfertig – haben dazu geführt, dass Wohnungsnot in der Großen Kreisstadt derzeit kein Thema mehr ist. Weil die Grenzregion aufgrund der wirtschaftlichen Rezession in der Schweiz stark an Attraktivität verloren hat, ist zusätzlicher Druck auf den Wohnungsmarkt durch Zuzügler kaum zu erwarten.“

Dogern – „Die wirtschaftliche Not zwingt Dogern zu Einsparungen im Haushalt 1994, gleichzeitig werden Gebührenerhöhungen unumgänglich sein, da die Gemeinde etwa eine Million DM weniger zur Verfügung hat als 1993“, berichtete der Alb-Bote am 10. Januar 1994. „Bürgermeister Karl-Heinz Wehrle und die beiden Kirchengemeinden hatten zum traditionellen Neujahrsempfang in die Gemeindehalle eingeladen, bei dem Wehrle die finanzielle Situation erläuterte. Teilnehmer des Empfangs waren auch die Träger der Ehrenmedaille von Dogern, Franziska Tröndle, Fritz Martin, Christof Stoll und Fritz Juschkat. Vor dem Hintergrund der schlechten gesamtwirtschaftlichen Lage werde auch der finanzielle Spielraum der Gemeinde enger, teilte Wehrle weiter mit. Neben Einsparungen nannte Wehrle Gebührenerhöhungen im Bereich Wasser und Abwasser, da hier die Einnahmen die Ausgaben seit Langem nicht mehr abdecken könnten.“

Vor 50 Jahren

Tiengen – Der seit 1961 als Bürgermeister von Tiengen amtierende Franz Schmidt wurde am 12. Januar 1969 mit 3221 von 3378 abgegebenen Stimmen als Rathauschef wiedergewählt, jetzt für eine Amtszeit von 12 Jahren. Da Schmidt der einzige Bewerber war, bedeutete die Wahlbeteiligung von 75,6 Prozent eine deutliche Anerkennung für die bisherige erfolgreiche Arbeit als Bürgermeister der Klettgaustadt. Schmidt amtierte nur noch sechs Jahre, denn 1975 wurde der Zusammenschluss von Waldshut und Tiengen zur Doppelstadt mit Franz-Joseph Dresen als neuem Bürgermeister vollzogen.

Vor 75 Jahren

Tiengen – „Nach längeren Bemühungen ist es der Stadt gelungen, einen Zahnbehandler nach Tiengen zu bringen“, berichtete der Alb-Bote am 18. Januar 1944. „In der Praxis des Dentisten Fehler am Bahnhof, der im Felde steht, wird Dentist Weisbrod-Schneider ab heute seine Praxis eröffnen und mit der Behandlung beginnen. Damit ist ein dringender Wunsch der Bevölkerung endlich erfüllt. Die Zustellung des Herrn Weisbrod-Schneider erfolgte durch die Reichsvereinigung deutscher Dentisten.“

Vor 100 Jahren

Ühlingen – „Infolge überhäufter Arbeit hat der bisherige Postagent Herr Bürgermeister Gantert die Agentur auf den 1. Februar gekündigt“, berichtete der Alb-Bote in der Ausgabe am 20. Januar 1919. „Als Nachfolger wurde unter zahlreichen Bewerbern Bautechniker und Feuerschauer Heinrich Frommherz von hier berufen und vereidigt. Gleichzeitig wurde, um Frommherz die Weiterführung seiner bisherigen Geschäfte zu ermöglichen, dessen Ehefrau als dienstliche Vertreterin handgelübdlich verpflichtet. Das an der Hauptstraße von gelegene Postgebäude ging durch Kauf von Bürgermeister Gantert an Herrn Frommherz über.“