Vor 25 Jahren

St. Blasien – "Auch nach 25 Jahren als Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes St. Blasien und 22 Jahren als Gemeinderat, viele Jahre auch als Kreisrat und seit diesem Jahr auch als CDU-Kreisvorsitzender, steht Thomas Mutter mehr denn je im politischen Leben", berichtete der Alb-Bote am 5. November 1993. "Stellvertretender Ortsvorsitzender Helmut Schmidt hielt bei der Veranstaltung zu Ehren von Thomas Mutter die Laudatio und erinnerte an dessen Wahl zum Vorsitzenden 1968, an die Bundestagswahl 1969 an der Seite von Kurt Georg Kiesinger, an den Einzug in den Gemeinderat 1971, die Zweitkandidatur zur Landtagswahl sowie an die jetzige Tätigkeit von Mutter im Kreistag. Stadtrat Max Schmidt sagte als "alter Kampfgefährte", dass Thomas Mutter mit seiner Arbeit für die Partei von 1965 an eine politische Wende in St. Blasien herbeigeführt habe. Thomas Mutter meinte in seinem Schlusswort: ,Politik war und ist mein Hobby'."

Kreis Waldshut/Bonn – "Den Besuch eines weltbekannten Künstlers hatte der Bundestagsabgeordnete Werner Dörflinger in seinem Bonner Bundeshaus-Büro", berichtete der Alb-Bote am 6. November 1993. "Christo, Amerikaner bulgarischer Abstammung, stellte dem Vorsitzenden des Bundestagsausschusses für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau sein Projekt der Verhüllung des Berliner Reichstages vor. 14 Tage lang will Christo den Reichstag in eine silberglänzende Folie hüllen und damit auch neben dem künstlerisch-ästhetischen Effekt auch zur politisch-historischen Reflexion über den Reichstag anregen. Die Kosten der Verhüllung wird Christo selbst tragen bzw. durch den Verkauf von Collagen, Skizzen und Drucken decken. Werner Dörflinger sieht in der Aktion auch die Chance, dass sich weltweites Interesse wieder auf Berlin und die deutsche Einheit richtet."

Vor 50 Jahren

Tiengen – "In der Tiengener Weststadt ist eine Großbaustelle entstanden", berichtete der Alb-Bote in einem Artikel am 2. November 1968. "Die Zigarrenfabrik Villiger hat mit dem Bau einer zweigeschossigen Produktionshalle mit einer Nutzfläche von rund 5500 Quadratmetern begonnen. Es handelt sich um das größte Bauvorhaben des in der deutschen Zigarrenbranche an fünfter Stelle stehenden Unternehmens seit Gründung der Firma in Tiengen. In der neuen Halle soll die Rohtabakaufbereitung konzentriert werden. Die Investitionskosten belaufen sich auf etwa drei Millionen DM."

Vor 75 Jahren

Kreis Waldshut – Zur Sammlung von Eicheln als Ziegenfutter rief eine Notiz in der Alb-Bote-Ausgabe vom 10. November 1943 auf. "Sie können leicht von Kindern oder alten Leuten gesammelt werden", hieß es in der Notiz. "Eicheln werden von Ziegen gerne gefressen, man verfüttert sie frisch, so wie sie die Natur geliefert hat. Je Ziege und Tag kann man bis zu eineinhalb Kilogramm verabreichen. Solches Eichelfutter steigert die Menge und den Fettgehalt der Milch."

Vor 100 Jahren

Kreis Waldshut – Die Spanische Grippe, die von 1918 bis 1920 weltweit mehrere Millionen Tote forderte, hatte im Herbst 1918 auch den Kreis Waldshut und auch hier schon erschreckend viele Todesopfer gefordert. Weil der Krankheitserreger noch unbekannt war, fanden sich in den Zeitungen fast täglich Hinweise auf Hausmittel gegen die Grippe. So auch dieses vom 7. November: "Wachholderbeeren werden zerquetscht und mit kochendem Wasser übergossen. Dieser Tee wirkt reinigend auf die Schleimhäute und hat die Eigenschaft, unreine Krankheitsstoffe zu absorbieren. Eine Kur mit Wachholderbeeren bietet nicht nur ein Mittel gegen leichte Empfänglichkeit für Grippe, sie wirkt auch sonst im hohen Grade hygienisch."

