Vor 25 Jahren

Kreis Waldshut – "Die Bundesregierung beziffert die Zahl der Grenzgänger zur Schweiz, die ihre Steuern rechtswidrig nicht in Deutschland entrichtet haben, auf 3000 bis 6000", berichtete der Alb-Bote am 21. Februar 1994. "Diese Antwort erhielt auf seine Anfrage der CDU-Bundestagsabgeordnete Werner Dörflinger, der von der Bundesregierung wissen wollte, wie sie unter dem Anliegen, größere Steuergerechtigkeit zu erreichen, die Neuregelung der Grenzgänger-Besteuerung beurteilt. Nach ersten Erfahrungen mit der seit Januar 1994 geltenden neuen Grenzgängerregelung im Verhältnis zur Schweiz habe sich das eingeführte Bescheinigungsverfahren bewährt. Hierdurch ist eine Nichtbesteuerung der Einkünfte in beiden Staaten ausgeschlossen, zugleich wird Druck auf die Grenzgänger zur Besteuerung in Deutschland ausgeübt. Dies bestätigten 500 Selbstanzeigen von Grenzgängern, die erstmals ihre schweizerischen Einkünfte gegenüber dem Finanzamt erklärt haben."

Waldshut – In einer Kampfabstimmung wurde am 21. Februar 1994 mit 24 zu 13 Stimmen der Viehmarktplatz als Standort der geplanten Bahnhaltestelle Waldshut-West im Gemeinderat von Waldshut-Tiengen beschlossen. Überraschend hatte sich die SPD-Fraktion für eine Haltestelle in der Liedermatte stark gemacht, denn dort bestehe ein größerer Bedarf als für einen Zughalt am Viehmarktplatz, 700 Meter nach dem Bahnhof. Als zunächst auch Ulrich Stather von der FWV eine ähnliche Meinung kundtat, sah OB Martin Albers seine Felle für die Viehmarktplatz-Lösung davon schwimmen und ließ Vertagungsabsicht erkennen. Doch da war die CDU vor, die im Viehmarktplatz die bessere Lösung sah, zumal die Bewohner in der Liedermatte über eine gute Busverbindung verfügten. Die Kosten für die Haltestelle wurden auf zwei Millionen DM geschätzt, für die die Stadt einen Zuschuss von 1,7 Millionen DM erwartete. Geplant war, die Haltestelle bis zum Frühsommer 1994 fertigzustellen. Bis heute ist das Projekt nicht realisiert, mittlerweile jedoch wieder auf der Tagesordnung.

Vor 50 Jahren

Waldshut – Die Leiche eines 30-jährigen Mannes wurde am 21. Februar 1994 um die Mittagsstunde tot im Seltenbach gefunden. Sie lag etwa 60 Meter oberhalb auf der nördlichen Seite der Seltenbachbrücke vor dem Oberen Tor, weshalb ein Sturz oder Sprung von der Brücke ausgeschlossen werden konnte. Die Obduktion ergab, dass der aus Westfalen stammende und zuletzt im Kanton Zürich wohnende Mann im Bach ertrunken war. Spuren im Schnee machten deutlich, dass der Mann bei einem Unfall auf der Seite der katholischen Kirche die steile Böschung des Seltenbachgrabens hinunter ins Wasser gestürzt war.

Vor 75 Jahren

Waldshut – "Im Rahmen des großen Jubiläumskonzerts des Handharmonika-Spielrings Waldshut am 26. Februar 1944 wird auch das Trossinger Mundharmonika-Künstler-Sextett ,Hohnerklang' mit Meisterspieler Hermann Schlittenhelm spielen", berichtete der Alb-Bote am 23. Februar 1944. "Das Sextett ist durch seine vielen Schallplatten, Rundfunksendungen und Konzertreisen in allen Städten des Reiches bekannt."

Vor 100 Jahren

Waldshut – "Das Turnen hat unter zahlreicher Beteiligung früherer Mitglieder und neuer Turnfreunde in Waldshut wieder begonnen", berichtete der Alb-Bote am 28. Februar 1919. "Einem Jeden ist Gelegenheit geboten, durch naturgemäße Betätigung aller seiner Organe den Körper leistungsfähiger, gewandter und vollkommener zu machen. Keiner versäume diese Gelegenheit und komme zu den regelmäßig Dienstag und Samstag in der Realschule abends acht Uhr stattfindenden Turnstunden, denn wir müssen den Vollbesitz unserer Kraft wieder erlangen, um die Lasten dieses Krieges überwinden und neuer Wohlfahrt entgegengehen zu können", hieß es im Aufruf des Turnvereins.