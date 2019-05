Vor 25 Jahren

Waldshut – „Die Kaiserstraße bleibt für die Gilde der Marktschreier in diesem Sommer tabu“, berichtete der Alb-Bote am 7. Mai 1994. „Der vom Werbe- und Förderungskreis angeregte Wettbewerb zur Kür des wortgewaltigsten Verkäufers unter freiem Himmel fand nicht die Zustimmung des Ordnungsamtes. Ein derart lärmintensives Spektakel über drei Tage hinweg könne den Anwohnern nicht zugemutet werden. Beim Werbe- und Förderungskreis ist man über den Ausfall nicht traurig, wie Vorsitzender Horst Seipp meinte. Schließlich veranstalte man an den kommenden Mai-Wochenenden eine Oldtimer-Traktorenausstellung, einen Blumenmarkt und ein Fest zur Inbetriebnahme des neuen Schienenbusses zwischen Waldshut und Koblenz/Schweiz. Die Mitglieder des Traktorenclubs Küssaberg werden am 14. Mai 1994 mit etwa 20 nostalgischen Fahrzeugen in der Fußgängerzone Flagge zeigen. Die ältesten Modell haben über 65 Jahre auf dem Buckel.“

Jestetten – „Wenn dein Papa meinem Papa einen Strafzettel verpasst, haut mein Papa deinem Papa auf die Schnauze„: Dies bekam der noch schulpflichtige Sohn des designierten Jestetter Gemeindevollzugsbeamten zu hören, wie der Alb-Bote am 7. Mai 1994 berichtete. Weshalb der 65-Jährige, der als Nachfolger des in seine Heimatstadt Berlin umziehenden bisherigen Beamten vorgesehen war, dankend ablehnte. Als sein Name als neuer Ordnungshüter bekannt wurde, hätten sich seine Frau, seine Kinder und Schwiegereltern fortwährender Sticheleien ausgesetzt gesehen. Es sei sogar gedroht worden, an seinem Haus Fensterscheiben einzuwerfen. Bürgermeister Brohammer zeigte sich sehr verärgert und erklärte, er finde es schlimm und unmöglich, wie hier mit einer Person vor Übernahme des Amtes zur Kontrolle des Parkverkehrs umgegangen werde.

Vor 50 Jahren

Tiengen – Buchbindermeister und FWV-Stadtrat Robert Grether wurde am 5. Mai 1969 als Mitglied des Gemeinderates der Stadt Tiengen verabschiedet, dem er seit 1962 angehörte. Weil Robert Grether ab 1. Mai 1969 als Leiter der Registratur der Stadtverwaltung angestellt wurde, musste er sein Ratsmandat laut Gemeindeordnung abgeben. In der gleichen Sitzung wurde als sein Nachfolger der Tiengener Kaufmann Richard Wagner als Mitglied der FWV-Fraktion verpflichtet.

Vor 75 Jahren

Blumegg – „In der vergangenen Nacht brach im Wohnhaus des Josef Kehl Feuer aus, das auf das angebaute Anwesen des Leo Zeller übergriff und beide Häuser in kurzer Zeit in Schutt und Asche legte“, berichtete der Alb-Bote Anfang Mai 1944. „Nebenstehende Häuser des Ernst Scheu und Ernst Müller konnten nur durch intensiven Einsatz der zur Hilfe herbeigeeilten Dorfbewohner, der Freiwilligen Feuerwehr und der Feuerwehrhelferinnen sowie der Feuerwehr von Grimmelshofen und der Waldshuter Automobilspritze vor einem Übergreifen der Flammen gerettet werden.“

Vor 100 Jahren

St. Blasien – „Der Zustand des durch den hiesigen Oberlehrer misshandelten Knaben, dem Sohn des Schneidermeisters J. Reinhard, hat sich Anfang dieser Woche sogar derart verschlimmert, dass derselbe sich nochmals in ärztliche Behandlung begeben musste“, berichtete der Alb-Bote am 17. Mai 1919 über einen aufsehenerregenden Fall. „Da nun die Angelegenheit bei der letzten Bürgerausschusssitzung zur Sprache gebracht und auch bei der Staatsanwaltschaft angezeigt wurde, so ist zu hoffen, dass die Sache nicht wieder, wie bei den früheren Fällen, von der zuständigen Behörde totgeschwiegen wird.“