Vor 25 Jahren

Nöggenschwiel – 25 Jahre Rosenfest Nöggenschwiel, Leistungsschau heimischer Betriebe, Präsentation der Vereine und Abschluss der Dorfentwicklung waren laut Alb-Bote vom 11. Juli 1994 der Anlass für das vergangene große Dorffest. Der Ort platzte am 9./10. Juli vor Aktivitäten und Besuchern fast aus den Nähten. Weit über 200 Ehrengäste, mehr als 500 Musiker und Trachtenträger und Tausende von Gäste feierten zusammen mit den Nöggenschwielern. Nicht nur die neugepflanzten Rosenstöcke erregten das Interesse, gleiches galt den im Rahmen der Dorfsanierung neu gestalteten Wegen, Straßen und Plätzen und den 27 Weilheimer Gewerbe- und Handwerksbetrieben, die ihre Leistungskraft in einer eigenen Schau demonstrierten. Dann ging es durch die Gewerbeschau und das Budendorf der Vereine, ehe sich Besucher und Gäste am Samstag zum Schwarzwälder Dorfabend in der Rosendorfhalle zusammenfanden. Höhepunkt des Festsonntags war der mit 20 Gruppen und 600 Teilnehmern bei schönstem Sommerwetter stattfindende Umzug durchs Rosendorf.

Berau – „In der Pfarrkirche St. Pankratius Berau wurde am Sonntag, 10. Juli 1994, nach 14-monatiger Unterbrechung erstmals wieder eine heilige Messe gehalten“, berichtete der Alb-Bote. „Über ein Jahr lang arbeiteten viele freiwillige Helfer unzählige Stunden an der Renovierung des Gotteshauses. Begonnen wurde damit im April 1993. Viel Unvorhergesehenes kam im Lauf der Zeit hinzu. So wurde der Dachspeicher renoviert, der Dachboden erneuert, der Hochaltar entfernt und neu gestaltet. Der Boden des Kirchenschiffes wurde bis zu 70 Zentimeter tief ausgehoben und erneuert, die Bänke frisch gestrichen und ein neuer Kreuzweg aufgebaut.“

Vor 50 Jahren

Waldshut – Mitte Juli 1969 führte der Sportausschuss die ersten Waldshuter Stadtmeisterschaften der Schulen im Schwimmen im Freibad durch. 169 Schülerinnen und Schüler nahmen an den vom Hochrheingymnasium ausgerichteten Wettbewerben teil. Überragende Stadtmeisterin war die erst 14 Jahre alte Martina Moser, die sogar dem Großteil ihrer männlichen Konkurrenten davon schwamm und die im Endlauf über 100 Meter die Zweitplatzierte Brigitte Denz um 14 Sekunden distanzierte. Bei den Schülern wurde W. Neumann Stadtmeister vor Hugo Franke und Günter Hermle. Die Wettbewerbe fanden bei schönstem Sommerwetter statt, das Schwimmbecken war stets dicht umlagert.

Vor 75 Jahren

Herdern – „Durch Unglücksfall starb im Alter von 62 Jahren die Witwe Luise Maier geborene Sutter“, berichtete der Alb-Bote am 13. Juli 1944. „Frau Luise Maier war zum Kirschenpflücken gegangen, war jedoch nicht zur vereinbarten Zeit nach Hause zurückgekehrt. Das nach ihr geschickte Kind fand die Frau schwer verletzt unter dem Kirschbaum liegend vor. Als Erwachsene zur Bergung kamen, war Frau Maier ihren Verletzungen, die sie sich durch den Sturz vom Baum zugezogen hatte, bereits erlegen.“

Vor 100 Jahren

Weisweil – „Tot aufgefunden wurde gestern im sogenannten Bachdobel der hiesige Hilfsgrenzaufseher Sergeant Klöckle“, berichtete der Alb-Bote am 8. Juli 1919. „Gestern weilte die Staatsanwaltschaft am Tatort. Hoffentlich gelingt es, Licht in das Dunkel zu bringen. Die Tat wurde in roher Weise ausgeführt, indem die Täter den anscheinend wehrlos gemachten Mann mit einer aus Weide gemachten Schlinge erdrosselten.“ Für die Tat wurden von dem Beamten gestellte Schmuggler verantwortlich gemacht. Einen Tag später berichtete der Alb-Bote, dass bei Stühlingen-Grimmelshofen „ein bekannter Schmuggler aus Konstanz“ von Grenzaufsehern erschossen wurde, weil er die Aufforderung, sich zu stellen, nicht befolgte. (hff)