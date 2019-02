Vor 25 Jahren

Küssaberg – „Rheinheims Zöllner wollen in Streik treten“, berichtete der Alb-Bote am 9. Februar 1994. „Entweder es wird für ihre Sicherheit etwas getan, oder sie werden künftig weder Lastwagen noch Omnibusse weiter abfertigen. Die Beamten fühlen sich an dieser Engstelle höchst gefährdet und mussten sogar schon, weil von Fahrzeugen gestreift, kleinere Verletzungen hinnehmen. Nach einer Verkehrsschau gehen die Überlegungen dahin, eine kleine Sicherheitsinsel für die Zollbeamten schaffen zu können. Kein Autofahrer halte sich, so Bürgermeister Paul Stoll in der Gemeinderatssitzung, an die Geschwindigkeitsbeschränkung von 20 Stundenkilometern. Ohne bauliche Veränderungen sei der Dienst nicht länger zu verantworten, tönt es dazu auch von der Zollstelle, die darüber hinaus mitteilt, unter diesen Umständen nicht mehr lange bereit zu sein, den Grenzdienst noch wahrzunehmen.“

Waldshut – „Der erste Schritt für die Erschließung des Baugebiets Bergstadt II auf dem Aarberg ist getan“, berichtete der Alb-Bote in seiner Ausgabe am 12. Februar 1994. „Am Ende der Bloisstraße wird das 430 000 Liter fassende Regenüberlaufbecken gebaut, das den ersten Schub Abwasser bei starken Regenfällen aufnehmen und später kontrolliert in den Abwasserkanal in der Waldeckstraße abgeben wird. Bisher wird der Regenüberlauf vom Aarberg direkt in den Rhein eingeleitet. Für den Bau des Beckens musste ein 33 Mal vier Meter breiter Waldstreifen abgeholzt werden, der später wieder bepflanzt werden soll. Das 760 000 DM teure Becken soll bis zum Mai dieses Jahres fertig sein. Es ist Voraussetzung für die Erschließung des Baugebiets Bergstadt II. Dieses wird die 19 Hektar große jetzige Aarbergsiedlung um weitere elf Hektar vergrößern und dabei die Einwohnerzahl von 1000 auf 2000 ansteigen lassen. 380 neue Wohnungen sind geplant.“

Vor 50 Jahren

Eschbach – Im Alter von 75 Jahren starb am 14. Februar 1969 die frühere Wirtin des Gasthauses „Ochsen“ in Eschbach, Magdalena Jehle, geborene Ebner. Die Verstorbene sei, so der Alb-Bote in einem Nachruf vom 21. Februar 1969, eine „unterhaltsame Erzählerin“ gewesen und habe sich in ihrer 50-jährigen Tätigkeit durch Fleiß und Können allgemein großer Wertschätzung erfreuen dürfen.

Vor 75 Jahren

Oberlauchringen – „Der am Sonntag abgehaltene Heimatabend darf als gut gelungen bezeichnet werden“, berichtete der Alb-Bote in seiner Ausgabe am 15. Februar 1944. „Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Manz sprach dieser über Sinn und Zweck des Heimatabends. Hauptlehrer Wasmer hielt einen längeren Vortrag über die Ortsgeschichte von Oberlauchringen und den Klettgau und fand damit bei den zahlreichen Zuhörern großes Interesse. Die farbenfrohen Heimatbilder, gezeigt von Hauptlehrer Windisch aus Waldshut fanden begeisterte Aufnahme. Lieder der Mädchengruppe und zweier Solistinnen trugen viel zur Verschönerung des Abends bei.“

Vor 100 Jahren

Waldshut – Der Gesangverein Liederkranz Waldshut hielt am 15. Februar 1919 seine Hauptversammlung ab, die gleichzeitig als Begrüßungsfeier für die aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrten Sänger galt. Ihnen widmete Vorsitzender Architekt Herzog herzliche Worte der Dankbarkeit und Anerkennung. Von den 31 in den Kriegsdienst ausgerückten Vereinsmitgliedern kehrten zehn nicht mehr zurück. Zu Ehren der Gefallenen Fritz Renner, Emil Rehmann, Hermann Albiez, Karl Ott, Kuno Goldschmidt, Julius Herzog, Lehramtsaspirant Mathis, Eugen von Freydorff, Franz Hierholzer und Josef Schilling erhoben sich die Anwesenden von ihren Sitzen.