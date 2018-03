vor 1 Stunde Werner Huff Exklusiv Kreis Waldshut Rückblende: Der Waldshuter Konrad Hollinger gründet 1851 eine deutsche Zeitung in New Jersey

Rückblende: Konrad Hollinger war ein Teilnehmer der badischen Revolution 1848/49 und wandere nach Haft in die USA aus. Dort gründete er 1851 die deutsche Zeitung "Der Nachbar" in New Jersey.