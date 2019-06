Unser Autor Werner Huff hat im Alb-Bote-Archiv kuriose Meldungen aus Kriegszeiten gefunden. 1944 wurde etwa Geschäften im Kreis Waldshut verboten, Betriebsferien zu machen, nur in besonderen Ausnahmefällen durften sie bis zu 14 Tage schließen.

Vor 25 JahrenKreis Waldshut – „Im deutschen Straßenverkehr sind 1993 fast 10 000 Menschen ums Leben gekommen“, so der Alb-Bote am 20. Juni 1994. „Einer, der sich damit nicht länger abfinden will, ist der Bad Säckinger Arzt