Vor 25 Jahren

Jestetten – "Ein Brand vernichtete am gestrigen Mittwoch ein Mehrfamilienhaus in der Bachstraße von Jestetten", berichtete der Alb-Bote am 17. Februar 1994. "Personen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Der Sachschaden beträgt nach vorläufigen Schätzungen mehrere Hunderttausend Mark. 24 Bewohner verloren einen Großteil ihrer Habe. Drei der sechs betroffenen Familien kamen bei Verwandten unter, für die anderen stellte die Gemeinde provisorische Unterkünfte zur Verfügung. Kurz vor 9 Uhr wurde die Polizei über Notruf in Kenntnis gesetzt. Polizeibeamte von Jestetten waren sofort am Brandort und überzeugten sich davon, dass keine Personen mehr im Gebäude waren. Als Minuten später die Feuerwehren Jestetten und Altenburg eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in hellen Flammen. Nach Einschätzung des Einsatzleiters der Polizei ist das Haus nicht mehr bewohnbar."

Tiengen – "Ein paar Hundert Zuschauer verfolgten gestern Nachmittag am künftigen Ostportal des Bürgerwaldtunnels den offiziellen Tunnel-Anschlag, den die Tunnelpatin Edeltraud Teufel vornahm, indem sie eine symbolische Sprengung auslöste", berichtete der Alb-Bote am 19. Februar 1994. "Zuvor hatten Ministerpräsident Erwin Teufel, der baden-württembergische Verkehrsminister Hermann Schaufler und Ministerialrat Rainer Wittemann von Bundesverkehrsministerium in ihren Ansprachen die Notwendigkeit einer Autobahn als durchgehende Verkehrserschließung am Hochrhein betont und weitere Anstrengungen auf diesem Weg befürwortet. ,Wir alle', so Teufel, ,werden hinterher sein, darauf können sie sich verlassen.' Seine Ehefrau löste dann als Tunnelpatin die symbolische Sprengung aus."

Vor 50 Jahren

Herrischried – "Das schöne Wahrzeichen des Hotzenwaldes, der Gugelturm oberhalb Herrischried, muss wegen Baufälligkeit abgerissen werden", berichtete der Alb-Bote am 12. Februar 1969. "Nach einer Besichtigung des Turms, der auf eine 80-jährige Geschichte zurückblicken kann, musste das Landratsamt Säckingen die Sperrung aussprechen, da der Turm nicht mehr den Vorschriften entspricht. Für den geplanten Neubau rechnet man mit einer Finanzhilfe des Landkreises und des Schwarzwaldvereins, ebenso hofft man auf Spenden. Wehrhaldens Bürgermeister Frommherz sagte zu, das Holz für den neuen Turm durch einen Sonderhieb zur Verfügung zu stellen."

Vor 75 Jahren

Tiengen – "Bezüglich der Auswertung der Tugoquellen wurden weitere Maßnahmen im Gemeinderat beschlossen", berichtete der Alb-Bote am 16. Februar 1944. "Die Stadt wird sich an einer Gesellschaft für einen Kurbetrieb beteiligen. Im Jahr 1943 wurden aus der neu erschlossenen Mineralquelle zirka 29 000 Flaschen verkauft. Es wurde ferner darüber beraten, mit der Großfirma J.J. Hennes Essen-Tiengen einen Vertrag über die Auswertung der Mineralquelle für den Großversand abzuschließen und für die nötigen Bauten das Gelände zur Verfügung zu stellen."

Vor 100 Jahren

Waldkirch – "Eine größere Anzahl heimgekehrter Soldaten entschloss sich, an einem in Waldkirch stattfindenden Tanzkurs teilzunehmen, auch eine fast ebenso große Zahl Teilnehmerinnen meldete sich an", teilte eine Gruppe von Kriegsteilnehmern dem Alb-Bote am 22. Februar 1919 in einem Leserbrief mit. "Sehr viele Leute finden an diesem Unternehmen nichts Bedenkliches. Unser Herr Pfarrer verbat zwar aufs strengste jede Teilnahme, jedoch nur mit dem Erfolg, dass sich noch eine größere Zahl Teilnehmer einfand. Wir bedauern dieses Vorgehen und möchten raten, den Bogen nicht allzu straff zu spannen."