Nöggenschwiel (bin) Der Sonntag beginnt bei den Nöggenschwieler rosentage mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche. Im Anschluss wird der Weilheimer Bürgermeister Jan Albicker die Krönung der neuen Rosenkönigin und die Ernennung der neuen Rosenprinzessin auf dem Kirchplatz vornehmen. Danach bietet sich ein Bummel durch das Dorf mit seiner blühenden Rosenpracht und durch die Rosengärten an. Nach dem Frühschoppenkonzert in der Rosendorfhalle mit der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern setzt sich um 14 Uhr der große Festzug mit 30 Gruppierungen in Bewegung. Angeführt wird der Festumzug traditionell vom Prunkwagen der Rosenkönigin, eskortiert von der Trachtenkapelle Nöggenschwiel und dem Trachtenverein Nöggenschwiel. Dabei sein werden auch dieses Jahr wieder zahlreiche Musikvereine, Trachtengruppen und -kapellen aus der Region sowie die beliebten Motivwagen, dieses Jahr Thema: „Waschwiiber“ des Weilheimer Museumsvereins. Im Anschluss an den Festumzug unterhalten die Gastvereine mit Tanz und Musik in der Rosendorfhalle und an verschiedenen Plätzen im gesamten Rosendorf.

Der große Konzertabend unter dem Motto „Best of – zehn Jahre Konzert im Namen der Rose“ findet am Sonntagabend nach den überragenden Erfolgen in den vergangenen Jahren erstmals unter freiem Himmel, beim Notkerbrunnen statt.

Der Montagnachmittag gehört, wie jedes Jahr, ab 15 Uhr ganz den Kindern, die sich auch dieses Jahr auf ein tolles Programm des Kakerlaki Clowntheaters freuen dürfen. Ab 17 Uhr ist die Rosendorfhalle Treffpunkt zum traditionellen Handwerkervesper. Mit dem großen Wunschkonzert setzt die Trachtenkapelle Nöggenschwiel ab 18 Uhr zum Abschluss des Rosenfestes einen letzten Akzent.

Programm

Freitag, 12. Juli: 19 Uhr Fest der 1000 Lichter in einer Nacht am Weiher.

Ab 19 Uhr musikalischer Sommerabend auf dem Kirchplatz

9.30 Uhr Festgottesdienst, 10.30 Uhr Empfang der Rosenkönigin und der Rosenprinzessin beim Rosen-Duftgarten auf dem Kirchplatz, 11 Uhr Unterhaltungsprogramm – Bauernspiele. Ebenfalls ab 11 Uhr Vernissage der Rosenschau und von Gemälde-Ausstellung von Ingrid Veith in der Scheune von Matthäus Flum. Von 11 bis 17 Uhr Markt rund um die Rose und ab 11 Uhr Frühschoppenkonzert mit Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern in der Rosendorfhalle. Der große Festzug durch das Rosendorf mit 30 Gruppierungen beginnt um 14 Uhr. Montag 15. Juli: 11 bis 17 Uhr Rosenschau und Gemälde-Ausstellung von Ingrid Veith in der Scheune von Matthäus Flum, 15 Uhr Kinderfest in der Rosendorfhalle mit dem Clownzirkus Kakerlaki. Um 17 Uhr beginnt das traditionelle Handwerker-Vesper in der Rosendorfhalle und um 18 Uhr das große Wunschkonzert der Trachtenkapelle Nöggenschwiel.

