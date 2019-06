von Ursula Freudig

Die Schätze der Natur entdecken, ihre elementare Bedeutung für unser Leben erkennen und den nachhaltigen Umgang mit ihr lernen – dies sind die Ziele der Umweltbildungsplattform „Natürlich Waldshut“ des Landkreises. „Umwelt ist ein Thema, das uns zukünftig noch viel stärker herausfordern wird als bereits heute, aber ein sachgemäßer Umgang mit ihr setzt gewisse Kenntnisse voraus“, sagt Landrat Martin Kistler.

Waldshut-Tiengen/Eschbach/Gaiß Mit seinen vielfältigen Aktivitäten setzt sich der Landschaftspflegeverein Eschbach-Gaiß für ein blühendes und artenreiches Liederbachtal ein Das könnte Sie auch interessieren

Um auf einen Blick zu sehen, welche Angebote zur Umweltbildung es im Landkreis und darüber hinaus gibt, bringt das Kreisforstamt seit 2017 unter dem Namen „Natürlich Waldshut – Umweltbildung in der Natur“ eine Broschüre heraus. Die kommende dritte Auflage reicht bis ins Frühjahr 2020 hinein und sammelt grenzüberschreitend entsprechende Angebote. Sie finden vorrangig im Wald statt und sind vielfach mit Wanderungen verbunden.

Waldshut Der Klimawandel trifft uns alle, auch am Hochrhein, sagt Klimaforscherin Anke Duguay-Tetzlaff von Meteo Schweiz Das könnte Sie auch interessieren

Die Broschüre ist bereits auf der Internetseite des Landkreises (Kreisforstamt) zu finden. In etwa zwei Wochen liegt die gerduckte Version in Rathäusern, Tourist-Infos, Schulen und dem Landratsamt aus. Zusätzlich wird es für „Natürlich Waldshut“ noch dieses Jahr erstmals einen eigenständigen Internet­auftritt geben. Die Angebote richten sich an Gruppen, Schulklassen, interessierte Einzelpersonen und Feriengäste. Viele sind kostenfrei wie die Waldwanderungen mit Förster Claus Giller vom Kreisforstamt Waldshut. Er weiß aus Erfahrung, wie wenig heute oft Erwachsene und Kinder über den Wald und die dortigen Zusammenhänge Bescheid wissen.

Ibach Das Projekt Natura-2000-Klassenzimmer fördert den Umweltschutz in mehrfacher Hinsicht Das könnte Sie auch interessieren

„Natürlich Waldshut“ ist nach Aussage von Helge von Gilsa, Leiter des Kreisforstamts, ein einmaliges Angebot, auf das immer mehr zurückgegriffen wird. Durch die Broschüre ist laut Landratsamt der Bekanntheitsgrad der Veranstaltungen und Anbieter erheblich gestiegen. Viele Kooperationspartner, wie der Naturpark Südschwarzwald oder der Regionale Naturpark Schaffhausen, sind dabei. Die Kontaktdaten aller Partner sind in der Broschüre genannt.