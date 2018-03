Kreis Waldshut/Albbruck Ralf Rieple ist neuer Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands Waldshut

Der bisherige Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverband Waldshut, Manfred Rotzinger, hat sein Amt an Ralf Rieple abgegeben. Er wurde in der Versammlung mit überwältigender Mehrheut gewählt, ebenso wie seine Stellvertreter Andreas Denoke und Clemens Huber sowie Markus Rebholz.

Der Waldshut Kreisfeuerwehrverband hat sich in der Gemeindehalle Schachen neu aufgestellt. In einer, wie von vielen Rednern immer wieder betonten, „denkwürdigen Versammlung“ ging eine Ära zu Ende. Gleichzeitig wurde die Verantwortung in andere Hände gelegt. „20 Jahre sind genug“, versicherte der bisherige Verbandsvorsitzende Manfred Rotzinger auf eine Wiederwahl.

Zudem nahmen die meisten seiner Vorstandskollegen Abschied, ebenso wie Kreisbrandmeister Thomas Santl, für den dies auch die letzte Verbandssitzung war. Zum neuen Verbandsvorsitzenden wurde Ralf Rieple gewählt. Andreas Denoke und Clemens Huber sowie Markus Rebholz, der bislang als Kassier dem Vorstand angehörte, sind seine Stellvertreter. Zudem wurden die neun Raumschaftsvertreter und ihre Stellvertreter von der Versammlung bestätigt.

Lob für Arbeit der Feuerwehr

Der Musikverein Birndorf sorgte mit seiner musikalischen Eröffnung für einen festlichen Rahmen, als Manfred Rotzinger „seine“ Feuerwehrkameraden, aber auch sehr viele Gäste willkommen hieß. Sie alle bezeugten mit ihrem Besuch die Verbundenheit zur Feuerwehr. Diese hatte gleich zu Beginn Albbrucks Bürgermeister Stefan Kaiser in Worte gefasst und auf die ständigen Veränderungen in den Feuerwehren hingewiesen.

Diese hätten sich auch in Albbruck mit dem Ende der Papierfabrik und dem Wegfall der Werksfeuerwehr gezeigt. „Ihnen gebührt der Dank für die ständige Bereitschaft, in Städten und Gemeinden ehrenamtlich den Dienst ohne Rücksicht auf sich selbst zu verrichten“, so Kaiser.

Dank zum Abschied

Dementsprechend eindrucksvoll war auch der Bericht des Kreisbrandmeisters Thomas Santl. Er dankte allen Einsatzkräften und dem Führungsstab für ihren Einsatz in den Feuerwehren, speziell aber auch Ausbildern, ohne die es keine Weiterentwicklung gäbe. Santl kam auch auf die großen Schadensereignisse der vergangenen Jahre zu sprechen und dabei speziell auch auf die starken Überschwemmungen in St. Blasien Anfang des Jahres. Dabei hätte sich gezeigt, wie notwendig die entsprechende Ausrüstung und die Qualität der Einsatzkräfte seien. Besonders wichtig sei dabei aber auch das Zusammenwirken aller Blaulichtorganisationen. „Es war mir eine Freude, euer Kreisbrandmeister gewesen zu sein“, sagte Santl am Ende seiner Rede.

Einstimmig beschlossen wurden die geringen Änderungen in der Verbandssatzung, in der festgeschrieben ist, dass die Wahl des Vorsitzenden und der Stellvertreter in der Verbandsversammlung erfolgt.

„Altbewährtes soll erhalten und Neues gemeinsam erarbeitet werden“, versicherte der neue Verbandsvorsitzende Ralf Rieple. Er appellierte an alle, sich als Teil des Kreisfeuerwehrverbandes zu fühlen. Sein Team verstehe sich als Netzwerker und die Raumschaftsvertreter fungierten als direktes Bindeglied zwischen der Basis und dem Verband.