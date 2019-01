von Eva Baumgartner

Psychiatrischen Dienste Aargau erweitern in Windisch ihr Angebot

Die Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) planen in Windisch, Bezirk Brugg, für 29,1 Millionen Franken einen Erweiterungsbau für psychisch kranke Straftäter zu errichten. Die drei neuen Stationen für die forensische Psychiatrie, so die „Aargauer Zeitung“, bieten insgesamt 26 Behandlungsplätze. Sie sind für schwer psychisch kranke Menschen, die in einer akuten Krankheitsphase eine Straftat begangen haben, und die aufgrund verminderter oder aufgehobener Schuldfähigkeit von einem Gericht zu einer Therapiemaßnahme verurteilt wurden.

Weniger Alkoholverkäufe an Jugendliche im Kanton Zürich

Die Zahl der unerlaubten Alkoholverkäufe an Jugendliche im Kanton Zürich ist im Vergleich zu den Vorjahren 2016 und 2017 rückläufig. Das meldet die Kantonspolizei Zürich. Bei den 168 Alkohol-Testkäufen erhielten die 14- bis 17-jährigen Jugendlichen in rund 31 Prozent (2017: 43 Prozent) der Fälle alkoholhaltige Getränke, die ihnen aufgrund des Alters nicht hätten verkauft werden dürfen. Die alljährlichen Testkäufe fanden beispielsweise in Betrieben wie Kiosken, Lebensmittelläden, Tankstellenshops und Restaurants statt.

Stadtpolizei verhindert Hausbesetzung in Zürich

Die Stadtpolizei Zürich verhinderte am Samstag eine illegale Party und Hausbesetzung. Laut Polizeimitteilung hatten sich an die 100 Personen Zutritt in das leer stehende und denkmalgeschützte Gebäude Casa d' Italia verschafft, um dort eine große Party zu feiern. Der Polizei gelang es im Dialog mit den Besetzern, eine friedliche Lösung zu finden, sodass die circa 100 jungen Leute mit ihrem mitgebrachten Partymaterial freiwillig abzogen. Der italienische Generalkonsul verzichtete als Eigentümervertreter, auf Betreiben der Polizei, auf eine Strafanzeige.