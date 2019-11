Kreis Waldshut

Prügel statt Geld gab es vor 30 Jahren für einen Räuber in Riedern am Sand

Der Gummiknüppel, den Else Griesser, die Wirtin der „Krone“ in Riedern am Sand, von ihrem Vater geerbt hatte, hat ihr bei einem Überfall gute Dienste geleistet.