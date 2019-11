Drei mutmaßliche Einbrecher, die auf der Flucht vor einer Kontrolle der Kantonspolizei Aargau in den Rhein gesprungen sind, haben am Freitagabend einen Großeinsatz der Rettungskräfte zwischen Bad Säckingen und Schwörstadt ausgelöst. Am gesamten Rheinabschnitt waren die örtlichen Feuerwehren, Polizei, Technisches Hilfswerk, DLRG und Deutsches Rotes Kreuz mit Suchscheinwerfern unterwegs, um die Männer aus dem Rhein zu bergen. Zwei der Männer konnten schließlich gegen 22.30 Uhr völlig durchnässt aufgegriffen werden und nach einer Untersuchung im Spital festgenommen. Vom dritten fehlt bislang jede Spur. Dies teilt die Kantonspolizei mit.

Bild: Kantonspolizei Aargau

Im Rahmen einer Großfahndung im gesamten Kanton Aargau, an der insgesamt 150 Polizeibeamte teilnahmen, wurden die drei gegen 21.45 Uhr in der Hauptstraße in Frick in ihrem BMW mit deutschem Kennzeichen kontrolliert. Der unbekannte Fahrer missachtete jedoch das Haltezeichen und flüchtete. Die Polizei löste sofort eine Fahndung aus und zog den Polizeihelikopter sowie Hundeführer hinzu. Wenig später durchbrach der Wagen in Munchwilen eine Straßensperre der Grenzwache und setzte die Flucht in Richtung Stein fort. Noch bevor die nachfolgende Grenzwache dort eintraf, kam es zu einem Unfall des flüchtenden BMW. Die Grenzwächter sahen noch, wie drei Personen in Richtung Rhein davonrannten und dort trotz winterlicher Temperaturen in den Fluss sprangen. Sofort wurden Boote der Feuerwehr Mohlin und der deutschen Polizei sowie der Helikopter angefordert, um nach den Schwimmern zu suchen. Im Auto fand die Polizei Einbruchsutensilien.

Insgesamt konnte die Kantonspolizei bei der Großfahndung am Freitagabend 13 Personen, davon zehn mutmaßliche Einbrecher.