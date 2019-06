von Manfred Dinort

Einen herzlichen Empfang bereitete Landrat Martin Kistler im Waldshuter Kreistagssaal den Preisträgern und Teilnehmern des europäischen Kunstwettbewerbs „Yourope – es geht um Dich“. Mehr als 40 Schüler waren der Einladung gefolgt und auch Lehrerinnen und Eltern waren gekommen. Für einen musikalischen Rahmen sorgte das Saxophon­ensemble der Musikschule Südschwarzwald unter der Leitung von Frank Pohl.

Sich mit Europa auseinandersetzen

„Ich bin froh, heute so viele junge Menschen begrüßen zu können“, erklärte Martin Kistler. Dann erinnerte er an die bisherigen Höhepunkte des Jahres, vor allen an die Europawahlen am 26. Mai. „Da wurden die Karten neu gemischt, wir werden nun sehen, was dabei herauskommt.“ Kistler erinnerte auch an den Brexit, es sei überaus spannend mitzuverfolgen, „wie ein Land um seine Stellung in Europa und um seine Zukunft ringt.“ Er sei froh, dass sich junge Menschen im Rahmen eines Wettbewerbs mit dem Thema Europa befassen können und dabei lernen, sich für Europa einzusetzen und sich Gedanken zu machen, wie die Zukunft Europas aussehen könnte. „Ihr habt die Möglichkeit, im Rahmen des Wettbewerbs einerseits Ängste und Sorgen abzubauen, andrerseits aber auch Eure Wünsche und Vorstellungen zum Ausdruck zu bringen“, erklärte der Landrat. „Nur wenn Ihr den Funken weitertragt, dann kann sich Europa weiterentwickeln.“

Schon jetzt gebe es zahlreiche Verbesserungen und Erleichterungen, von denen die Menschen profitierten. Trotzdem sei es immer wieder wichtig, die europäische Idee neu aufzugreifen und voranzubringen, entsprechend dem Wettbewerbsmotto „Europa – es geht um Dich und Deine Zukunft.“ Dazu nannte der Landrat einige Beispiele, wo sich auch junge Leute einbringen könnten. Jedenfalls aber leiste der Wettbewerb, der zum 66. Mal veranstaltet werde und zu den ältesten und renommiertesten zähle, einen wichtigen Beitrag, den Kerngedanken um die europäische Integration lebendig zu erhalten. Den Lehrern dankte er für ihre Unterstützung.

Kistler rief die Preisträger zu sich nach vorne, um ihnen die Urkunden zu überreichen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Arbeit vorzustellen. 28 Schüler beteiligten sich an dem Wettbewerb, alle von der Realschule Bonndorf, Jahrgangsstufen sieben und neun. Sieben von ihnen wurden ausgezeichnet. Die Arbeiten waren, je nach Klassenstufe, in Module unterteilt. Das erste stand unter dem Motto „Augen auf!“, das zweite thematisierte die Politsatire „Parlament der Tiere“ und das dritte den Titel des Popsongs „Dear Mr. President“, in dem sich die Sängerin Pink ihren Frust über die amerikanische Politik von der Seele singt. Alle Preisträger erhielten auch einen Büchergutschein im Wert von 25 Euro. Anschließend eröffnete Kistler im Foyer des Kreistags die Ausstellung der eingereichten Bilder. Für die Teilnehmer gab es einen kleinen Imbiss und jeder bekam eine Postkarte mit den prämierten Bildern.