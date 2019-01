Bei Aufräumarbeiten im Keller eines Hauses in Görwihl hat ein Pärchen eine Artilleriegranate aus den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts gefunden. Die beiden unterrichteten am Freitag die Polizei darüber. Spezialisten aus Stuttgart machten sich gleich auf den Weg und untersuchten das Fundstück. Sie konnten Entwarnung geben. Die altertümliche Schrapnellgranate, die auf die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg datiert wurde, war harmlos. Sie war nicht mehr mit Sprengstoff gefüllt und der Zünder fehlte. Die Granate wurde durch für Spreng- und Brandvorrichtungen zuständige Polizeifachkräfte mitgenommen und entsorgt.

Baggerführer findet Handgranate

Immer wieder werden in Kellern oder auf Dachböden Kriegsrelikte gefunden. So hatte hatte erst im Dezember 2018 ein Baggerführer aus Bad Säckingen bei Abrissarbeiten in einem Fabrikgebäude in Weil am Rhein eine Handgranate aus dem Ersten Weltkrieg entdeckt. Experten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst wurden verständigt. Nach Mitteilungen der Polizei war der Zünder der deutschen Kugelhandgranate noch intakt, konnte jedoch entschärft werden.

Schrapnellgranate auch in Herrischried

Im Görwihler Nachbarort Herrischried war im November 2017 bei Umbauarbeiten ebenfalls eine Schrapnellgranate aus der Zeit des Ersten Weltkriegs gefunden worden. Auch sie wurde von Fachkräften des Kampfmittelbeseitigungsdiensts geborgen. In Weisweil im Klettgau fand im April 2017 ein Mann beim Aufräumen eine Splitterhandgranate aus dem Ersten Weltkrieg. Da der Zünder fehlte, bestand in diesem Fall keine konkrete Gefahr.

Granten mit verheerender Wirkung

Als Schrapnellgranaten werden mit Metallkugeln gefüllte Artilleriegranaten bezeichnet. Sie konnten bis zu 5 Kilometer weit geschossen werden und wurden vor allem gegen Truppen und ungepanzerte Fahrzeuge eingesetzt und hatten bei ungedeckten Zielen eine verheerende Wirkung.