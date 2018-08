von Werner Huff

Es ist Fahrverbot – und alle Räder rollen. Klingt verrückt, doch so war es am 12. August vor 20 Jahren. Der für diesen Tag, einen Mittwoch, angekündigte erste Ozonalarm für den Kreis Waldshut traf die Bevölkerung völlig unvorbereitet. Kaum jemand wusste genau, was es mit dem sogenannten „Fahrverbot“ bei Ozonalarm auf sich hatte. Und wer nach den Informationen durch die Medien immer noch unsicher war, das Auto benutzen zu dürfen, fragte bei der Polizei an, deren Sprecher bestätigte: „Bei allen Dienststellen wollten die Telefone nicht mehr still stehen. Hunderte von besorgten Bürgern erkundigten sich nach den Verboten.“

Fahrverbot trifft auf fast kein Auto zu

Dass kaum einer der Autofahrer davon betroffen war, zeigte sich dann sehr schnell auf den Straßen: Verkehr wie üblich, meldete sie Polizei. Was auch darauf zurückzuführen war, dass die meisten Autos nach damaliger Richtlinie bereits schadstoffarm waren. Denn als Fahrer eines mit G-Kat ausgerüsteten Autos musste man kein Fahrverbot fürchten. Allerdings sollte in diesem Fall eine G-Kat-Plakette auf der Windschutzscheibe kleben. Fehlte diese, drohte ein Verwarnungsgeld von 40 Mark. Knapp 200 Fahrzeuge wurden an den Kontrollstellen Murg, Bonndorf, Waldshut und Eichwaldparkplatz an der B 314 angehalten.

Ausnahmen und Versäumnisse

In 177 Fällen hatte es die Polizei mit schadstoffarmen Autos zu tun, deren Fahrer sich völlig überrascht zeigten, eine entsprechende Plakette an die Scheibe kleben zu müssen. Doch die Polizeidirektion hatte für diesen ersten Alarm angeordnet, noch keine Bußgelder zu erheben. Bei den restlichen Fahrzeugen handelte es sich um Modelle ohne Katalysator. Aber auch sie durften weiterfahren, weil Frau und Mann hinter dem Steuer als Berufspendler unterwegs waren. Was eine der vielen Ausnahmen war, die das Fahrverbot aufhoben.

Verbot führt sogar zu mehr Verkehr

Nebeneffekt war, dass G-Kat-Fahrer ohne Plakette an diesem Tag zu Hunderten in die Kfz-Zulassungsstellen Waldshut und Bad Säckingen drängten und dort in der Schlange bis zu einer Stunde auf die fünf Mark teure Plakette warteten. Womit ein Tag zu Ende ging, an dem ein „Fahrverbot“ mehr Verkehr brachte.

