Für Kulturliebhaber

Fotoausstellung in Waldshut

Was wird geboten?

Der englische Fotokünstler Isaac Reeves aus der Waldshut-Tiengener Partnerstadt Lewes kombiniert Schwarzweiß-Fotos von Photo-Bach mit Farbbildern, die er im Juni in Waldshut aufgenommen hat. Die Collagen sind ab 3. Oktober in einer Ausstellung in der Waldshuter Stadtscheuer zu sehen.

Wann ist die Veranstaltung?

Das städtische Kulturamt zeigt Isaac Reeves Fotomontagen vom 3. bis 18. Oktober in der Waldshuter Stadtscheuer. Öffnungszeiten sind jeweils jeweils von 15 bis 18 Uhr. Die Ausstellung wird am Mittwoch, 2. Oktober, um 18.30 Uhr mit einer Vernissage eröffnet.

Was kostet der Eintritt?

Die Ausstellung ist kostenlos zu besichtigen. Weitere Infos gibt es im Internet.

Die Arbeiten des Fotokünstlers Issac Reeves verbinden die Vergangenheit und die Gegenwart in einem einzigen Bild. | Bild: Isaac Reeves

Für Familien

Lichter- und Feuerabend in Tiengen

Was wird geboten?

Zum 13. Mal laden die Tiengener Geschäfte in das licht- und feuergeschmückte Städtle ein. Die Innenstadt wird wieder von rund 100 LED-Scheinwerfern und durch Fackeln illuminiert. Beim Lichter- und Feuerabend der Aktionsgemeinschaft Tiengen laden die Geschäfte bis spät abends zum Einkaufsbummel ein.

Wann ist die Veranstaltung?

Der Lichter- und Feuerabend findet am Freitag, 4. Oktober, von 17 bis 22 Uhr in der Tiengener Innenstadt statt. Höhepunkt ist das große Feuerwerk um 22.30 Uhr.

Was kostet der Eintritt?

Die Veranstaltung ist kostenlos. Weitere Infos gibt es im Internet.

Beim Lichter- und Feuerabend in Tiengen trat 2018 ein Feuerspucker auf. (Archivbild) | Bild: Melanie Mickley

Für Genussmenschen

Dreilandmesse in Rheinfelden

Was wird geboten?

200 Aussteller aus den Bereichen Bauen, Dekoration, Genuss und Gesundheit erwarten die Besucher auf der zweiten Dreilandmesse, die am Donnerstag, 3. Oktober, in Rheinfelden eröffnet wird. Unterhaltung wird auf Showbühnen und in der Showküche geboten. Veranstalterin Regina Rieger hofft auf 25.000 Besucher und gutes Wetter an den vier Messetagen.

Wann ist die Veranstaltung?

Die Eröffnung der Dreilandmesse mit Oberbürgermeister Klaus Eberhardt ist am Donnerstag, 3. Oktober, um 11.30 Uhr. Die Messe hat donnerstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet sowie freitags und samstags von 10 bis 18 Uhr.

Was kostet der Eintritt?

Der Eintritt kostet 7 Euro (Tageskarte), 5 Euro ermäßigt. Eine Familienkarte für Eltern mit zwei Kindern ab zwölf Jahren kostet 16 Euro. Weitere Infos gibt es im Internet.

