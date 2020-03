Für Familien

Immo-Messe in Tiengen

Was wird geboten?

Angebote und Expertenwissen in Sachen Wohneigentum versammelt die Immo‘20 des SÜDKURIER Medienhauses, die am Wochenende in der Stadthalle Tiengen stattfindet. 24 Aussteller sowie Vorträge rund um Bau und Finanzierung erwarten die Besucher. Schirmherr der Immobilienmesse ist der Waldshut-Tiengener Oberbürgermeister Philipp Frank.

Wann ist die Veranstaltung?

Die Immo-Messe ist am Samstag, 7. März, von 11 bis 16 Uhr und am Sonntag, 8. März, von 11 bis 17 Uhr in der Stadthalle Tiengen, Berliner Straße 2, geöffnet. An beiden Tagen gibt es um 13, 14 und 15 Uhr jeweils verschiedene Fachvorträge.

Was kostet der Eintritt?

Der Besuch ist kostenlos.

Die Immo‘19 zog viele Menschen in die Tiengener Stadthalle | Bild: Ursula Freudig

Für Sportliche

Halbmarathon in Rheinfelden

Was wird geboten?

Der Laufclub Marathon (LCM) veranstaltet seinen 37. Rheinfelder Halbmarathon und 25. Zehnkilometer-Lauf sowie einen Hobbylauf für alle.

Wann ist die Veranstaltung?

Der Halbmarathon startet am Sonntag, 8. März, um 11 Uhr, der Zehnkilometer-Lauf um 12.30 Uhr und der Hobbylauf um 11 Uhr. Start und Ziel aller Läufe ist das Europastadion.

Was kostet der Eintritt?

Die Startgebühren betragen für den Halbmarathon 18 Euro, für den Zehnkilometer-Lauf 15 Euro und für den Hobbylauf 13 Euro. Anmeldung im Internet (www.lcm-rheinfelden.de) bis Freitag, 6. März, um 15 Uhr. Spätere Meldungen sind gegen Gebühr möglich.

Am 8. März wird es in Rheinfelden wieder sportlich. | Bild: Horatio Gollin

Für Musikbegeisterte

Finnische Musik in Waldshut

Was wird geboten?

Das Mundharmonika-Quartett „Sväng“ aus Finnland tritt zum Auftakt des 14. World-Town-Festivals am Sonntag in Waldshut auf. Das Ensemble verbindet tanzbare Rhythmen und Melodien aus Nordeuropa, vom Balkan, Ragtime und Blues. Veranstalter ist das städtische Kulturamt.

Wann ist die Veranstaltung?

Das Konzert findet am Sonntag, 8. März, um 20 Uhr im kleinen Saal der Stadthalle Waldshut statt.

Was kostet der Eintritt?

Karten kosten 19 Euro, für Schüler und Studenten 14 Euro. Vorverkauf: Tourist-Info Waldshut, Buchhandlung Kögel in Tiengen, Reservix-Stellen, ebenso im Internet (www.reservix.de).

