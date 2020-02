Kreis Waldshut vor 6 Stunden

Noch nichts vor am Wochenende? Wir haben für Sie drei Veranstaltungstipps

Eine Ausstellung im Haus der Natur am Feldberg, Comedy mit Erkan und Stefan in Bad Säckingen und eine Fasnachtsausstellung in Grafenhausen – wir helfen bei der Freizeitplanung und haben drei Vorschläge aus der Region für das Wochenende zusammengestellt.