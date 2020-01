Für Tierfreunde

Waldhaus Husky-Camp in Todtmoos

Was wird geboten?

Nach der Absage des Schlittenhunderennens in Todtmoos haben die Veranstalter, die Gemeinde Todtmoos und der Schlittenhundesportverein Baden Württemberg (SSBW), ein Ersatzprogramm auf die Beine gestellt: Beim ersten Waldhaus Husky-Camp können die Besucher sich über den Schlittenhundesport informieren und mit den Mushern ins Gespräch kommen. Es gibt geführte Wanderungen, Live-Musik und einen Markt.

Wann ist die Veranstaltung?

Das Husky-Camp findet vom Freitagabend bis Sonntag, 24. bis 26. Januar, in Todtmoos-Schwarzenbach statt.

Was kostet der Eintritt?

Die Veranstaltung ist kostenlos. Weitere Infos im Internet: www.hochschwarzwald.de

Für Kulturliebhaber

Kleinkunstpreis „Bonndorfer Löwe“

Was wird geboten?

Zum dritten Mal lobt der Folktreff Bonndorf den Kleinkunstpreis „Bonndorfer Löwe“ aus. Fünf preisgekrönte Künstler treten dazu am kommenden Samstag an. Die Kategorie lautet diesmal „Clowneskes“.

Wann ist die Veranstaltung?

Die Preisverleihung ist am Samstag, 25. Januar, in der Stadthalle Bonndorf, Schwimmbadstraße 6. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.

Was kostet der Eintritt?

Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro, für Vereinsmitglieder 16 Euro. Tickets gibt es in der Touristinfo, Martinstraße 5, Telefon 07703/76 07, oder online (zusätzlich 2 Euro Gebühr) www.folktreff-bonndorf.de

Für Genussmenschen

Käsefest in Basel

Was wird geboten?

In der Markthalle in Basel dreht sich am Samstag alles um Käse. Verschiedene Käsereien bieten ihre Milch- und Käsespezialitäten an. Die Schaukäserei bietet die Gelegenheit, dem Käser über die Schultern zu schauen. Es gibt Kuhmelken für Groß und Klein, und es werden feine Käsegerichte angeboten. Veranstalter ist der Trägerverein „cheese-festival“.

Wann ist die Veranstaltung?

Das Käsefest findet am Samstag, 25. Januar, von 10 bis 17 Uhr in der Markthalle Basel, Viaduktstrasse 10, statt.

Was kostet der Eintritt?

Die Veranstaltung ist kostenlos. Weitere Infos im Internet: www.cheese-festival.ch