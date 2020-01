Für Kulturliebhaber

Karikaturenausstellung in Rheinfelden

Was wird geboten?

Die Rheinfelder Rathausgalerie startet mit einer Karikaturenausstellung ins neue Jahr. Unter dem Motto „Glänzende Aussichten“ geben 90 Karikaturen einen erfrischend anderen Blick auf die Herausforderungen unserer Zeit. Es handelt sich um eine Wanderausstellung des Kirchlichen Hilfswerks Misereor.

Wann ist die Veranstaltung?

Die Ausstellung in der Rathausgalerie (Kirchplatz 2 in Rheinfelden) kann montags bis donnerstags jeweils von 9 bis 17 Uhr, freitags von 9 bis 13 Uhr sowie am Wochenende bei Veranstaltungen im Bürgersaal besichtigt werden.

Was kostet der Eintritt?

Die Veranstaltung ist kostenlos.

Plakat zur Ausstellung „Glänzende Aussichten“. | Bild: MISEREOR

Für Sportliche

Technik-Skikurs für Frauen am Feldberg

Was wird geboten?

Einen Skikurs für Frauen zum Thema Sicherheit bietet der SC Rothaus am Wochenende an. Dabei werden die richtige Technik, das sichere Fahren auf den blauen und roten Pisten des Feldbergs und eine optimalen Kurvensteuerung geübt. Anfänger üben am Samstag, Fortgeschrittene am Sonntag.

Wann ist die Veranstaltung?

Treffpunkt ist am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Januar, jeweils um 9 Uhr an den Kassen des Grafenmatt/Feldberg.

Was kostet die Teilnahme?

Die Kursgebühren liegen für Mitglieder bei 40 Euro, für Nichtmitglieder 45 Euro. Anmeldung per E-Mail (vorstand1928@sc-rothaus.de) oder Telefon 07747/93 99 66.

Skifahren im Schwarzwald (Archivbild). | Bild: Juliane Schlichter

Für Familien

Puppenspieltage in Tiengen

Was wird geboten?

Kinder, seid ihr alle da? Bereits zum 23. Mal begeistert die Freiburger Puppenbühne im Schlosskeller Tiengen mit ihrem Kaspertheater. Veranstalter ist das städtische Kulturamt.

Wann ist die Veranstaltung?

Die Puppenspieltage finden am Samstag und Sonntag, 11. und 12. Januar, statt. Die Vorstellungen mit „Kasper und der Löwenkönig“ sind am Samstag um 14.30 Uhr und um 16 Uhr. Am Sonntag um 11 Uhr steht „Kasper und der Zauberberg“ auf dem Programm. Am Sonntag geht es um 16 Uhr weiter mit „Kaspers Suche nach dem Roten Diamanten“.

Was kostet der Eintritt?

Der Eintrittspreis beträgt für jede Vorstellung sechs Euro.