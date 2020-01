Für Familien

Weihnachtszirkus in Lörrach

Was wird geboten?

Der Lörracher Weihnachtszirkus hat bis Montag, 6. Januar, auf dem Festplatz im Grütt seine Zelte aufgeschlagen. Gestalten werden das Programm unter anderem Artisten, Balancekünstler, Jongleure, ein Showballett sowie die russischen Star-Clowns Boutique. Angekündigt sind auch Vorführungen von Tierdressuren.

Wann ist die Veranstaltung?

Zirkusvorstellungen sind am Donnerstag, 2. Januar, um 16 Uhr, von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. Januar, jeweils um 15 und 19 Uhr sowie am Montag, 6. Januar, um 15 Uhr.

Was kostet der Eintritt?

Karten kosten je nach Sitzplatz zwischen 15 und 35 Euro (ermäßigt 13 bis 30 Euro). Ticket-Hotline: 0163/455 04 24.

Insgesamt treten 24 Artisten aus mehreren Nationen beim Lörracher Weihnachtszirkus auf. | Bild: Thierry Bissat

Für Sportliche

Familien-Eis-Disco in Herrischried

Was wird geboten?

Jeden ersten Samstag im Monat findet in der Eishalle in Herrischried eine Familien-Eis-Disco statt. Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit. An diesem Abend dürfen auch Jugendliche unter zwölf Jahren mit ihren Eltern in den Genuss der Eis-Disco kommen. Ein DJ wird für gute Stimmung und schöne Lichteffekte sorgen.

Wann ist die Veranstaltung?

Die Familien-Eis-Disco findet am Samstag, 4. Januar, von 18.30 bis 22 Uhr statt.

Was kostet der Eintritt?

Eintritt (4 Euro) und Busfahrt (3 Euro) kosten zusammen 7 Euro. Der Eis-Disco-Bus bringt die Besucher wieder ins Rheintal und nach Todtmoos zurück. Infos (07764/12 39).

Eine Familien-Eis-Disco findet in der Eishalle Herrischried statt. | Bild: Veranstalter

Für Familien

Theateraufführung in Eschbach

Was wird geboten?

Der Sportverein Eschbach lädt zum Jahresauftakt zu Theaterabenden ins Gemeindehaus Eschbach ein. Unter der Regie von Karin Obrist führen acht Darsteller die Kriminalkomödie „Hochwürden auf der Flucht“ von Walter G. Pfaus auf.

Wann ist die Veranstaltung?

Die Aufführungen finden am Freitag und Samstag, 3. und 4. Januar, jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 5. Januar, um 14.30 Uhr im Gemeindehaus Eschbach statt.

Was kostet der Eintritt?

Kartenreservierungen bei Familie Albiez, Telefon 07751/72 35.