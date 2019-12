Kreis Waldshut vor 6 Stunden

Noch nichts vor am Wochenende? Wir haben für Sie drei Veranstaltungstipps

Weihnachtszirkus in Waldshut-Tiengen, Charts-and-House-Party in Erzingen und Sameday Records in Bad Säckingen – wir helfen bei der Freizeitplanung und haben drei Vorschläge aus der Region für das Wochenende zusammengestellt.