Kreis Waldshut vor 3 Stunden

Noch nichts vor am Wochenende? Wir haben für Sie drei Veranstaltungstipps

1920er-Jahre-Konzert mit den Croonies in Tiengen, Poetry Slam im Café Verkehrt in Murg-Oberhof und Waldweihnacht in St. Blasien – wir helfen bei der Freizeitplanung und haben drei Vorschläge aus der Region für das Wochenende zusammengestellt.