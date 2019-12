Für Familien

Altstadtweihnacht in Laufenburg

Was wird geboten?

Zum 16. Mal verwandelt sich die Laufenburger Altstadt in ein märchenhaftes Weihnachtsdorf, welches zum Verweilen, Staunen und Genießen einlädt. Das mittelalterliche Städtchen erstrahlt im Glanz unzähliger Weihnachtslichter. Rund 90 Teilnehmer auf beiden Seiten des Rheins freuen sich auf die Besucher. Am Sonntag findet zeitgleich in der Andelsbachstraße der Weihnachts-Krämermarkt statt.

Wann ist die Veranstaltung?

Am Freitag, 13. Dezember, von 18 bis 22 Uhr, am Samstag, 14. Dezember, von 12 bis 22 Uhr und Sonntag, 15. Dezember, von 11 bis 18 Uhr.

Was kostet der Eintritt?

Die Veranstaltung ist kostenlos.

Laufenburg hat sich festlich geschmückt und lädt zur grenzüberschreitenden Altstadtweihnacht ein. | Bild: Charlotte Fröse

Für Kulturliebhaber

Moderne Kunst in Riehen

Was wird geboten?

„Resonating Spaces“ ist der Titel der Herbstausstellung der Fondation Beyeler. Die in der Ausstellung präsentierten Künstlerinnen sind Leonor Antunes, Silvia Bächli, Toba Khedoori, Susan Philipsz und Rachel Whiteread. Anstelle einer umfassenden Gruppenschau mit zahlreichen Werken legt die Ausstellung den Fokus auf exemplarische Werke.

Wann ist die Veranstaltung?

Die Ausstellung ist bis 26. Januar täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, mittwochs bis 20 Uhr. Die Fondation Beyeler befindet sich in der Baselstrasse 101 in Riehen/Basel.

Was kostet der Eintritt?

Erwachsene zahlen 25 Euro, unter 25 Jahre ist der Eintritt frei.

„Resonating Spaces“ heißt eine Ausstellung in der Riehener Fondation Beyeler. | Bild: Fondation Beyeler

Für Feierlustige

Mega-Winterparty in Schachen

Was wird geboten?

Die Guggenmusik Holzöpfelschränzer Schachen und die Eventagentur „Partyagentur 24“ laden am Wochenende zur Mega-Winterparty in die Gemeindehalle ein. Als DJs wurden DJ Webster und DJ Lumex verpflichtet. In der Chill-Out-Area gibt es einen Kebap-Stand.

Wann ist die Veranstaltung?

Die Mega-Winterparty findet am Samstag, 14. Dezember, ab 20 Uhr in der Gemeindehalle in Albbruck-Schachen (Schachener Straße) statt.

Was kostet der Eintritt?

Karten kosten acht Euro. Einlass ist ab 16 Jahren. Freikarten und weitere Infos im Internet (www.mega-winterparty.de).