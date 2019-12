Für Familien

Peter Pan in Bad Säckingen

Was wird geboten?

Die Bühne des Bad Säckinger Gloria-Theaters wird zum mythischen Nimmerland. Die Geschichte von Peter Pan, dem Jungen, der nicht erwachsen werden will, bewegt die Menschen in aller Welt – und zwar Groß und Klein. Das Theater mit Horizont aus Wien inszeniert nun das Peter-Pan-Kindermusical.

Wann ist die Veranstaltung?

Das Musical Peter Pan wird am Donnerstag, 5. Dezember, und Freitag, 6. Dezember, jeweils um 15 Uhr im Gloria-Theater Bad Säckingen aufgeführt.

Was kostet der Eintritt?

Karten kosten im Vorverkauf 16 bis 22 Euro. Erhältlich sind sie im Gloria-Theater, im Internet (www.gloria-theater.de) sowie per Telefon unter 07761/64 90.

Bild: Jiang

Für Sportliche

Familien-Eis-Disco in Herrischried

Was wird geboten?

Jeden ersten Samstag im Monat findet in der Eishalle in Herrischried eine Familien-Eis-disco statt. Am kommenden Wochenende ist es wieder soweit. An diesem Abend dürfen auch Jugendliche unter zwölf Jahren mit ihren Eltern in den Genuss der Eis-Disco kommen. Ein DJ wird für gute Stimmung und schöne Lichteffekte sorgen.

Wann ist die Veranstaltung?

Die Familien-Eis-Disco findet am Samstag, 7. Dezember, von 18.30 bis 22 Uhr statt.

Was kostet der Eintritt?

Eintritt (4 Euro) und Busfahrt (3 Euro) kosten zusammen 7 Euro. Der Eis-Disco-Bus bringt die Besucher wieder ins Rheintal und nach Todtmoos zurück. Infos (07764/12 39).

Bild: Veranstalter

Für Musikbegeisterte

Soulkonzert in Hohentengen

Was wird geboten?

Erfahrene Musiker der regionalen Bands Funky Frank, Soulcircus und Funktional haben sich zur neuen Liveband „79 SoulClub„ zusammengeschlossen. Am Samstag gibt sie ihr Debüt im Gasthaus Löwen in Hohentengen. Bettina Batt wird Songs von Jamiroquai, Randy Crawford, Tower of Power, Lionel Ritchie, Amy Winehouse, Sister Sledge, Steve Wonder und anderen Soulgrößen singen.

Wann ist die Veranstaltung?

Das Konzert von 79 SoulClub findet am Samstag, 7. Dezember, um 21 Uhr statt.

Was kostet die Veranstaltung?

Karten kosten 5 Euro und sind an der Abendkasse erhältlich.