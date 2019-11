Für Kulturliebhaber

Chor Prosäcko in Bad Säckingen

Was wird geboten?

Der Pop- und Gospelchor Prosäcko gibt am ersten Adventswochenende sein Jahreskonzert in der evangelischen Stadtkirche in Bad Säckingen. Die Sänger laden auf eine musikalische Reise ein. Die Zuhörer erwartet ein buntes Programm mit Arrangements für den Chor wie zum Beispiel „I See Fire“ von Ed Sheeran, „Eye Of The Tiger“ von Survivor oder „Powerfrau“ von den Wise Guys.

Wann ist die Veranstaltung?

Die Konzerte finden am Freitag, 29. November, ab 20 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember, ab 18 Uhr statt.

Was kostet der Eintritt?

Die Veranstaltung ist kostenlos.

Der Chor Prosäcko gibt zwei Konzerte in der evangelischen Stadtkirche in Bad Säckingen. | Bild: Michael Gottstein

Für Musikbegeisterte

Jazzkonzert in Horheim

Was wird geboten?

Die Jazz-Sängerin Anke Johannsen gastiert am Samstag, 30. November, im Kultur-Treff PurPur in Horheim. Sie stellt ihre neue CD „Zugvögel vor. Dazu war sie mit Menschen im Zug unterwegs. Mit soulig angehauchtem Jazz-Pop, aussagekräftigen Texten und einer Stimme mit hohem Wiedererkennungswert erreichte die Lauchringerin bundesweite Aufmerksamkeit.

Wann ist die Veranstaltung?

Das Konzert beginnt am Samstag, 30. November, um 20 Uhr im Kultur-Treff PurPur in Wutöschingen-Horheim.

Was kostet der Eintritt?

Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro (im Lokal), an der Abendkasse 20 Euro.

Anke Johannsen stellt ihre neue CD „Zugvögel“ vor in Horheim vor. | Bild: Archiv

Für Familien

Weihnachtsmarkt in Waldshut

Was wird geboten?

In der Waldshuter Kaiserstraße reihen sich 43 Buden mit Kunsthandwerk und weihnachtlichen Leckereien ab dem kommenden Wochenende bis einschließlich 22. Dezember aneinander. Veranstalter ist der Werbe- und Förderungskreis Waldshut. Weiterer Höhepunkt des Weihnachtsmarkt neben einer Pyramide im Erzgebirgsstil ist die Eislaufbahn auf dem Viehmarktplatz.

Wann ist die Veranstaltung?

Der Weihnachtsmarkt öffnet am Samstag, 30. November. Öffnungszeiten: montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr und sonntags von 12 bis 19 Uhr.

Was kostet die Veranstaltung?

Der Eintritt ist frei.

