Für Kulturliebhaber

Der Blonde Engel im Folktreff Bonndorf

Was wird geboten?

Der Folktreff Bonndorf erwartet am kommenden Freitag den Blonden Engel, alias Felix Schobesberger. Mit witzigen Texten, sonorer Bass-Stimme und einem vielfach als „exzellent“ klassifiziertem Gitarrenspiel hat der 30-jährige Österreicher nicht nur Kleinkunst-Preise gewonnen, sondern Zigtausende Zugriffe auf dem Internet-Video-Kanal YouTube gesammelt.

Wann ist die Veranstaltung?

Das Musikkabarett findet am Freitag, 22. November, um 20.30 Uhr im Foyer der Bonndorfer Stadthalle statt.

Was kostet der Eintritt?

Karten gibt es bei der Touristinfo Bonndorf (07703/76 07) für 14 Euro oder online für 16 Euro.

Der Blonde Engel tritt in Bonndorf auf. | Bild: Marco Prenninger

Für Familien

Besichtigung des Galgenbucktunnels in Schaffhausen

Was wird geboten?

Der Galgenbucktunnel in Schaffhausen wird am 6. Dezember freigegeben. Bevor der Verkehr durch das Millionenbauwerk rollt, gibt es die Gelegenheit, am Sonntag den neuen Tunnel zu besichtigen. Neben Informationen erwartet die Besucher eine Festwirtschaft und ein kostenloser Shuttle-Bus.

Wann ist die Veranstaltung?

Alle Interessierten sind eingeladen, am Sonntag, 24. November, zwischen 10 und 16 Uhr den Galgenbucktunnel in Schaffhausen zu besuchen.

Was kostet der Eintritt?

Die Veranstaltung ist kostenlos.

Schaffhausen Tag der offenen Tür im Galgenbucktunnel: Zu Fuß durch den Tunnel, ehe der Verkehr hier fließt – so können Sie dabei sein Das könnte Sie auch interessieren

Der Galgenbucktunnel ist fast fertig. | Bild: buerobureau, andrin winteler

Für Familien

Nikolausmarkt in der Waldshuter Schmittenau

Was wird geboten?

Mehr als 30 Stände von Vereinen und Schulklassen präsentieren am Samstag in der Schmittenau Kunsthandwerk, Weihnachtsdekorationen und Bastelarbeiten. Um 15 Uhr kommt der Nikolaus mit zwei Engeln in der Pferdekutsche, um den Kindern Geschenke zu bringen. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Polkagruppe „Noochschlag“ und der Chor der Theordor-Heuss-Schule aus Waldshut.

Wann ist die Veranstaltung?

Der Nikolausmarkt der IG Schmittenau findet am Samstag, 23. November, von 11 bis 20 Uhr am Rhein-Camping in Waldshut statt.

Was kostet der Eintritt?

Die Veranstaltung ist kostenlos.