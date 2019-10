Für Shopping-Begeisterte

Herbst-Markt in Waldshut

Was wird geboten?

Gemütlich Bummeln, Schauen und Einkaufen, Freunde und Bekannte treffen, das alles können Besucher beim verkaufsoffenen Sonntag mit Herbst-Markt in Waldshut. Der Werbe- und Förderungskreis Waldshut hat ein umfangreiches Programm in der Kaiserstraße organisiert: Unter anderem sind die beiden Stadttürme zur Besichtigung geöffnet. Kinder können Zöpfe flechten und sich schminken lassen.

Wann ist die Veranstaltung?

Sonntag, 3. November, von 13 bis 18 Uhr haben die Geschäfte für die Besucher geöffnet, weitere Stände und Aktionen in der Kaiserstraße.

Was kostet der Eintritt?

Der Eintritt ist frei.

Viele Aktionen gibt es beim Herbst-Markt mit verkaufsoffenem Sonntag in Waldshut. | Bild: Werbe- und Förderungskreis

Für Familien

Kürbisbeleuchtung bei Rudolfingen

Was wird geboten?

Rudolfingen, wenige Kilometer über der Landesgrenze bei Jestetten, verwandelt sich am 1. und 2. November in ein Lichtermeer aus Kürbissen: Dann feiert der Ort nämlich wieder seine „Kürbisbeleuchtung„. Rund 1500 leuchtende Kürbisse werden dann den Dorfkern in ein riesiges Lichtermeer verwandeln und in 15 Festwirtschaften und an 26 Außenständen gibt es allerhand Kürbisköstlichkeiten.

Wann ist die Veranstaltung?

Das Fest findet am Freitag, 1. und Samstag, 2. November, statt. Jeweils von 18 bis 23 Uhr ist im ganzen Dorf Kürbisbeleuchtung.

Was kostet der Eintritt?

Der Eintritt ist frei. Der Parkplatz Industriegebiet Marthalen kostet 5 CHF.

Bei der Kürbisbeleuchtung werden die hintersten Winkel des 260-Seelendörfchens Rudolfingen beleuchtet. | Bild: Güntert

Für Kulturbegeisterte

Familientag im Kunstmuseum Basel

Was wird geboten?

Der Familientag im Kunstmuseum Basel bietet ein großes Programm für Groß und Klein: Upcycling-Workshop für alte Kleider, Tanz-Workshop, Fermentieren, Wandmalerei, ein Café bauen, Fotostudio und vieles mehr. Dazu gibt es Kulinarisches wie Brot vom Feuer oder Crèpes vom Foodtruck.

Wann ist die Veranstaltung?

Der Familientag findet statt am Sonntag, 3. November 2019, von 10 bis 17 Uhr.

Was kostet die Veranstaltung?

Die Programmangebote und der Eintritt sind kostenlos mit Ausnahme der Sonderausstellung Gold & Ruhm. Weitere Infos gibt es hier.