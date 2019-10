Für Musikfreunde

Weinfest in Bonndorf

Was wird geboten?

Zum „Weinfest – Dein Fest 2019“ lädt die Stadtmusik Bonndorf zu einer Partynacht in der Stadthalle ein. Die vom Canstatter Wasen bekannte Partyband „Die Grafenberger“ sorgt für Stimmung. Außerdem bringt die junge Formation „Brasstastisch“ aus Eisenbach mit Hits und Ohrwürmern das Weinfestpublikum auf Touren. Das Fest steht für eine große Getränkevielfalt, besonders für die vielen ausgezeichneten Weine vom Zeller Abtsberg, aber auch für Cocktails und regionale Biere.

Wann ist die Veranstaltung?

Das Weinfest findet am 26. Oktober in der Stadthalle Bonndorf statt. Beginn ist um 20 Uhr, Hallenöffnung um 19 Uhr. Ab 19 Uhr gibt es bei der „Happy Hour“ zwei Getränke zum Preis von einem.

Was kostet der Eintritt?

Eintrittskarten können im Vorverkauf über www.stadtmusik-bonndorf.de oder bei der Sparkasse in Bonndorf, Martinstraße, für 8 Euro erworben werden. Ein Rabatt für Gruppen: Zwölf Eintrittskarten kaufen und zehn bezahlen. Zutritt ab 16 Jahren. Eintritt an der Abendkasse: 10 Euro. Je nachdem, wie der Vorverkauf verlaufen ist, sind möglicherweise an der Abendkasse keine oder nur noch begrenzt Karten erhältlich.

Bonndorf Die Stadtmusik Bonndorf lädt am 26. Oktober zum Weinfest Das könnte Sie auch interessieren

Gute Stimmung herrscht jedes Jahr beim Weinfest in Bonndorf. | Bild: Erhard Morath

Für Familien

Märchentage Bad Säckingen

Was wird geboten?

Drei Tage lang Märchen, Sagen, Geschichten, Erzählungen und Musik. Bad Säckingen erwartet seine Gäste mit einem spannenden und tollen Rahmenprogramm für Kinder und Erwachsene. Außerdem gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag und einen Altstadt-Antikmarkt. Kinder und ihre Eltern sowie Oma und Opa können die gemütliche Atmosphäre bei Lesungen und Aktionen in den Geschäften genießen. Kostümierte Darstellern erzählen Geschichten, es gibt ein Märchengewinnspiel, Vorführungen der Freiburger Puppenbühne und kreative Bastelangebote. Das komplette Programm unter www.pro-badsaeckingen.de.

Wann ist die Veranstaltung?

Die Märchentage finden statt von Freitag, 25. Oktober bis Sonntag, 27. Oktober, Freitag von 15 bis 21 Uhr, Samstag von 10 bis 21 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Zum verkaufsoffenen Sonntag laden die Geschäfte von 12 bis 18 Uhr.

Was kostet der Eintritt?

Der Eintritt ist frei.

Spannende Geschichten hören Klein und Groß bei den Märchentagen Bad Säckingen. | Bild: Michelle Günthert

Für Genussmenschen

Brägelfest in Herrischried

Was wird geboten?

Die Trachtenkapelle Herrischried bereitet aus 250 Kilogramm geriebenen Kartoffeln leckere Brägelgerichte zu. Die geriebenen Kartoffeln werden mit regionalem Wildgulasch, mit Geschnetzeltem, Bibbelikäs, Currywurstoder Salat serviert. Der Musikverein aus Mühlhausen, der Musikverein „Alpenblick“ Willaringen sowie die Trachtenkapelle Hartschwand-Rotzingen unterhalten.

Wann ist die Veranstaltung?

Das Brägelfest findet in der Rotmooshalle in Herrischried am Sonntag, 27. Oktober, statt. Beginn ist um 11 Uhr. Die Musikvereine unterhalten bis 18 Uhr. Veranstalter ist die Trachtenkapelle Herrischried. Internet: www.trachtenkapelle-herrischried.de

Was kostet der Eintritt?

Der Eintritt ist frei.