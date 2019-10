Für Feierlustige

Hammeltanz in Berau

Was wird geboten?

Der Sportverein Berau veranstaltet am Samstag, 19. Oktober, den legendären Hammeltanz. Neben der Verlosung des Hammels und weiteren Preisen sorgen auf der Bühne die Liveband Silverman‘s Friends und DJ Haddi Hardliner für Unterhaltung. Silverman‘s Friends wurde 1992 gegründet, die Mitglieder kommen aus dem Schlüchttal. Das Sextett spielt Rock, Pop und Country-Musik von den 70er-Jahren bis heute. Der Berauer Hammeltanz wurde erstmals vor mehr als 25 Jahren veranstaltet und findet seither großen Anklang. Damals wurde der Hammel noch auf der Bühne präsentiert und verlost – aus Gründen des Tierschutzes sehen die Veranstalter mittlerweile jedoch davon ab.

Wann ist die Veranstaltung?

Der Hammeltanz findet am Samstag, 19. Oktober, ab 20 Uhr in der einen Hammeltanz in der Falkensteinhalle in Berau statt. Einlass ist ab 16 Jahren.

Was kostet der Eintritt?

Bis 21 Uhr kostet der Eintritt 5 Euro, danach 7 Euro. Weitere Infos im Internet unter (www.hammeltanz.com).

Für Familien

Töpfermarkt in Waldshut

Was wird geboten?

Der Waldshuter Töpfermarkt findet am kommenden Wochenende auf dem Viehmarktplatz statt. 40 ausgesuchte Werkstätten präsentieren ihre Werke. Geboten wird eine Mischung aus Galerieware, Sammlerstücken und Gebrauchskeramik in hochwertiger Qualität und zeitgemäßem Design. Angeboten wird Rakukeramik, Terrakotta, Fayance, Engobemalerei, Ascheglasur, Irdenware, Steinzeug, Porzellan oder Gartenkeramik.

Wann ist die Veranstaltung?

Geöffnet ist der Töpfermarkt am Samstag, 19. Oktober, von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag, 20. Oktober, von 11 bis 18 Uhr auf dem Waldshuter Viehmarktplatz.

Was kostet der Eintritt?

Die Veranstaltung ist kostenlos.

Für Genussmenschen

Klettgau Schaufenster in Erzingen

Was wird geboten?

Alle zwei Jahre veranstaltet der Gewerbeverein Klettgau das Klettgau Schaufenster. Am kommenden Sonntag ist es wieder soweit. Alle Geschäfte in der Erzinger Hauptstraße haben geöffnet, locken mit Sonderaktionen, mit Ausstellungen, mit Essen- und Getränkeständen, mit Musik, Unterhaltung und Attraktionen. Die Hauptstraße wird für die Veranstaltung gesperrt.

Wann ist die Veranstaltung?

Die offizielle Eröffnung findet am Sonntag, 20. Oktober, um 11 Uhr im Erzinger Bahnhof statt. Die Veranstaltung dauert von 10 bis 18 Uhr.

Was kostet der Eintritt?

Die Veranstaltung ist kostenlos. Weitere Infos gibt es im Internet (www.gewerbe-klettgau.de).

