Kreis Waldshut vor 1 Stunde

Nichts vor am Wochenende? Wir haben für Sie drei Veranstaltungstipps

Waldshuter Chilbi, Festival am Dom in St. Blasien und Open-Air-Kino in Bad Säckingen: Wir helfen bei der Freizeitplanung und haben drei Vorschläge aus der Region für das Wochenende für Sie zusammengestellt.