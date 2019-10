Shatki (2) ist eine Vertreterin einer stark gefährdeten Art: Sie ist ein Panzernashorn und lebt nun im Zoo Basel. In einer Mitteilung heißt es: „Am 12. September traf die Panzernashornkuh Shakti (2) aus dem Zoologischen Garten Pilsen (Tschechien) im Zoo Basel ein.“

Bild: Zoo Basel (Torben Weber)

Vorsichtiges Kennenlernen

Am selben Nachmittag hätten die Basler Nashörner Quetta (26) und ihr Sohn Orys (2) erstmals die neue Mitbewohnerin getroffen. Zu der Begegnung heißt es in der Mitteilung des Zoos: „Quetta nahm es gelassen, aber Orys fürchtete sich erst vor dem Neuankömmling, schnaubte laut und versteckte sich hinter seiner Mutter.“

Erstes Kennenlernen: Neuzugang Shakti (2) und Quetta (26). | Bild: Zoo Basel (Torben Weber)

Bulle Jaffna (25) habe Shakti am selben Tag durch das Gittertor hindurch kennengelernt und auch dieses Zusammentreffen sei – abgesehen von etwas Schnauben und einigen Spurts über die Anlage – ohne größere Aufregung über die Bühne gegangen.

Bild: Zoo Basel (Torben Weber)

Ein Spielkamerad

In der Zwischenzeit habe auch Orys Vertrauen gefasst. Er spiele mit der gleichaltrigen Shakti und galoppiere mit ihr auf der Anlage herum, auch wenn seine Mutter im Stall gerade am Fressen ist.

Bild: Zoo Basel (Torben Weber)

„Manchmal nehmen die beiden jungen Nashörner gemeinsam draußen ein Bad und schubsen sich spielerisch herum“, wird in der Mitteilung des Zoos beschrieben.

Bild: Zoo Basel (Torben Weber)

Shakti soll Mutter werden

Die Basler Panzernashörner sind Teil eines Zuchtprogammes (EEP) und Shakti soll künftig für Nachwuchs sorgen. Bis das der Fall ist, wird es aber noch eine Weile dauern.

Bild: Zoo Basel (Torben Weber)

Weibliche Panzernashörner werden mit etwa vier Jahren geschlechtsreif, informiert der Zoo Basel. Und dann kommt es auf die perfekte Planung an: Die Tragzeit beträgt 480 Tage und Nashornkühe können nur während der Brunftzeit jeweils während einiger Tage trächtig werden.

Zuchtbuch für Panzernashörner Der Zoo Basel führt seit 1972 das Internationale Zuchtbuch und koordiniert das (EEP) für das Panzernashorn. Zweck des Zuchtprogramms ist es, Inzucht zu vermeiden. In den Zuchtbüchern ist der Stammbaum der Tiere erfasst, sodass möglichst wenig verwandte Paare ermittelt werden können. Ziel ist es, einen möglichst großen Gen-Pool zu erhalten und in Zoos langfristig gesunde Populationen zu züchten. Auf der ganzen Welt leben rund 195 Panzernashörner in Zoos und Tiergärten.

Zoo Basel unterstützt Schutzprojekt in Indien

Der Bestand der indischen Panzernashörner in Indien und Nepal ist in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Dies habe vor allem an der Wilderei gelegen, heißt es in der Mitteilung. Deshalb setze sich der Zoo vor Ort für ihren Schutz ein und unterstützt seit 2006 das Naturschutzprojekt „Indian Rhino Vision 2020“.

Bild: Zoo Basel (Torben Weber)

Sein Ziel sei es, die Panzernashörner im indischen Bundesstaat Assam unter besseren Schutz zu stellen. Heute wird der Bestand der Panzernashörner in Assam auf etwa 2800 Tiere geschätzt.

