von Jürgen Scharf

Der Hut scheint auf den Laufstegen wieder der letzte Schrei. Gerade erst führten das die aktuellen Pariser Haute-Couture-Schauen vor. Designer von Dior bis Valentino sorgten bei der „Fashion Week“ für Knalleffekte, indem sie ein besonderes Augenmerk auf ausladende Hüte und verwegene Käppis legten. Auf den Köpfen der Models wird drapiert, was das Styling hält. Die Königshäuser, allen voran die Windsors, die Queen und die Herzoginnen Kate und Meghan, machen das schon länger vor, ebenso die feinen Ladys beim Pferderennen in Ascot: Sie tragen alle elegante bis extravagante Hutmodelle.

In unseren Regionen gehören Hutträger allerdings weniger zum täglichen Straßenbild. Im Alltag Hut zu tragen, ist nicht sehr populär. Aber durch die britischen Royals, die Filmindustrie und Hollywood-Produktionen erleben fantastische Hutschöpfungen eine kleine Renaissance. Nicht zu reden vom Modebereich mit seinem ausgefallenen Hutdesign.

Lust auf auffallende Kopfbedeckungen

In Basel hat man bisher „nicht so viel mit dem Hut am Hut“, sagt die Kuratorin und Geschäftsführerin des Basler Spielzeug Welten Museums, Laura Sinanovitch. Damit künftig mehr „behütete“ Leute in der Stadt am Rheinknie herumlaufen, will sie mit der Sonderausstellung „Mut zum Hut“ mehr Lust auf auffallende Kopfbedeckungen wecken. Das Museum hat daher ein Modeaccessoire, das eine lange, bewegte Geschichte hinter sich hat, aus dem Hut gezaubert.

Modelle aus 200 Jahren Hutgeschichte

Modelle aus den vergangenen 200 Jahren umfasst die illustre Hutschau, wobei ein Schwerpunkt der über 220 dekorativ drapierten Damen-, Herren- und Kinderhüte auf heutigen Entwürfen liegt. Das 21. Jahrhundert ist mit 120 Hüten von 69 Künstlern aus 17 Ländern vertreten. Anhand der Exponate wird ein Bogen von historischen Stücken zu aktuellen Modetrends geschlagen. Die Designer von heute lassen sich von alten Hutformen inspirieren und setzen diese ideenreich neu um.

Mit Blumen: Florales für den Damenkopf. | Bild: Jürgen Scharf

So lässt sich die Kulturgeschichte und Entwicklung des Huts von der nützlichen Alltagsbekleidung, die vor Regen, Kälte oder Sonne schützt, bis zum modischen Hutdesign bestens verfolgen. Die kühnsten Kreationen der angesagtesten internationalen Hutkünstler der Gegenwart gehen schon in Richtung Kunstobjekte. Mit seinem avantgardistischen Kopfschmuck erregt Philip Treacy die Aufmerksamkeit von Lady Gaga, Madonna oder Grace Jones.

Stücke von Promi-Hutmachern

Hutschöpfungen von Stephen Jones, dem Liebling von Rihanna und Mick Jagger, finden sich in den größten Museen der Welt, im Metropolitan Museum in New York und im Pariser Louvre. Zahlreiche Kreationen dieser Promi-Hutmacher sind in der reich bestückten Museumskollektion vertreten, darunter solche von John Boyd, der für Lady Diana gearbeitet hat.

Mit Zukunft: Futuristische Hutkreationen zeigt die New Yorkerin Heidi Lee, hier auffallend gekleidet in schwarz-weißem Schachbrettmuster mit passender glitzernder Kappe. | Bild: Jürgen Scharf

Liza Snook, die ein virtuelles Schuhmuseum betreibt, hat über ihr Netzwerk die hippsten Hutkünstler der aktuellen Szene für diese Ausstellung gewinnen können. Darunter Heidi Lee aus New York, die futuristische Entwürfe in 3D-Druck zeigt, mit Laser und Kunststoff und experimentellen Techniken arbeitet. Von ihr sieht man neuartige Hutversionen wie Streifen, die sich um Kopf und Hals legen („Peel me“), oder den schneeweißen „Echo Hat“ aus maskenartigen Gesichtern.

In Teilen: "Peel me", streifenförmige Kopfbedeckung von Heidi Lee. | Bild: Jürgen Scharf

Flora McLean vom Royal College of Art in London hat kühne blaue Modelle entworfen, der Israeli Maor Zabar das Motiv einer fleischfressenden Pflanze in einem Stoffhut umgesetzt. Die Niederländerin Marianne Jongkind macht mit raffinierten Ideen ihrem Ruf als „Königin der Filzhüte“ alle Ehre.

Es gibt nichts, was es nicht gibt

Mit Federn oder Blumen geschmückt, üppig verziert, als eng anliegende Kappe, mal groß wie ein Wagenrad oder als flache Scheibe: Es gibt nichts, was es nicht gibt im Reich der Hüte. Auf einem Strohhut thront ein Vogelnest, ein anderes Modell ist als dreimastiges Segelschiff gestaltet. Asha Swillens steuert ein luftiges Rattangeflecht bei.

Aus Korb: Aufsehen erregt das filigrane Modell aus Rattangeflecht von Asha Swillens. | Bild: Jürgen Scharf

Severija Incirauskaité aus Litauen verwertet alte Soldatenhelme, die in den Kriegen in Russland oder dem ehemaligen Jugoslawien eingesetzt wurden, und funktioniert sie mit Gänseblümchen und bestickten Rosen zu „friedlichen“ Helmformen um, die sie „Kill for Peace“ nennt. Einem überdimensionalen Stillleben gleicht das „Breakfast for Alice“ von Stasha Chimbur. Ein gedeckter Frühstückstisch mit Kanne und Tasse aus Pappmaché wird da auf dem Kopf balanciert: Alles außergewöhnliche Einzelstücke, was Fantasie, Gestaltung und Materialität betrifft.

Mit Farbe: Bunte Hutparade mit einem Exemplar, das aussieht wie ein Gemälde von Mondrian. | Bild: Jürgen Scharf

Gut bestückt sind auch die Vitrinen und Regale mit Frauenhauben aus dem 19. Jahrhundert sowie Damen- und Herrenhüten aus den „wilden“ 1920er und 30er Jahren. Die nostalgischen Damenmodelle verraten, wie aufwendig einst die Putzmacherinnen gearbeitet haben. Viele historische Stücke stammen aus der britischen Sammlung von Worthing Museum and Art Gallery. Da wäre der steife, abgerundete Herrenhut aus dem England des 19. Jahrhunderts, die Melone, die nach ihren Erfindern Thomas und William Bowler benannt wird. Oder der hohe klassische Hut, der in den 1820er Jahren vom Bürgertum getragen wurde: der Zylinder.

Mit Stil: Nostalgische Damenhauben aus der historischen Abteilung der Hut-Ausstellung. | Bild: Jürgen Scharf

Vom Zylinder über die Schiebermütze, vom Sonnen- und Cowboyhut, Feder- und Schlapphut bis zur neumodischen Variante der Baseball-Cap ist alles versammelt, was einen Kopf wärmen und schmücken kann. Auch die überwältigende Vielfalt der Macharten und Materialien Filz, Satin, Samt, Tüll, Stroh, Gestricktes, Acetat, Stahl, Glas, Holz, Latex und Pergament macht staunen. Eine Kappe aus Messing sowie ein Papierhut aus Korea sind besondere Blickfänge.

Mit Hut aus der Menge herausragen

Der Hut ist aber mehr als nur eine Kopfbedeckung. Er erzählt eine ganze Menge über die Person, die ihn trägt, und den Anlass, bei welchem er getragen wird. Wer einen Hut trägt, will aus der Menge herausragen. Redewendungen wie „vor jemandem den Hut ziehen“ besagen schon, dass der Hut früher eine gesellschaftliche Bedeutung hatte und einiges über Stellung, politische Haltung, Macht und Zugehörigkeit, Berufs- oder Familienstand sowie Position der Träger aussagte. Beim Grüßen den Hut abzunehmen, war eine Geste der Ehrerbietung. Der Spruch „Unter die Haube bringen“ bezieht sich auf die Hauben der verheirateten Frauen. Die Frau trug Haube oder Schleier.

Zur Hutmacherei gehört aber auch das Handwerk. Und da kommt einem unwillkürlich die Grande Dame der Hutmode am Hochrhein, die 2018 verstorbene Hutmacherin Ruth Stoll aus Bad Säckingen, in den Sinn. Sie hat ihre Ausbildung als 14-Jährige in einem Waldshuter Hutsalon begonnen und sich erst mit 93 Jahren aus ihrem Hutsalon zurückgezogen.

Stoll war die einzige Modistin zwischen Konstanz und Freiburg, und wie die englische Queen hätte auch sie nie das Haus ohne Hut verlassen. Die „Hutmacherkönigin“ hat sich einmal von einem roten Filzhut, den Herzogin Kate getragen hat, inspirieren lassen. Sie hat für eine royale Hochzeit Hüte genäht und sogar in Ascot bei den legendären Pferderennen ihre Hutkreationen gezeigt. Und sie hielt den Hut für das „wichtigste Utensil auf dem Fasnachtsball“. An dieser Basler Hut-Parade hätte die unvergessene Modistin sicher ihre helle Freude gehabt!

