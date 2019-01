von Matthias Ebner

Streufahrzeug kracht in Hägglingen gegen eine Mauer und fällt um

Auf den Straßen im Aargau kam es am Samstag wegen Schneeglätte zu einigen Unfällen. Der spektakulärste Unfall ereignete sich in Hägglingen: Ein Salzstreuwagen geriet auf der Eichgasse beim Ortseingang bergabwärts ins Rutschen, fuhr gegen einen Weidezaun, eine Straßenlaterne und in eine Steinmauer, bevor er umfiel. Der 71-jährige Fahrer und ein 46-jähriger Mitfahrer konnten sich von selbst aus dem Fahrzeug befreien. Der Fahrer wurde beim Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Franken.

Junger Mann bei Schlägerei in Zürich verletzt

Mehrere Personen gerieten in der Nacht von vergangenem Freitag auf Samstag in der Niederdorfstraße in Zürich in einen Streit. In dessen Verlauf erlitt ein 20-jähriger Mann mittelschwere Kopfverletzungen und musste in Zürich ins Spital gebracht werden. Drei weitere Personen wurden leicht verletzt. Die Täter flüchteten nach der Schlägerei. Die Hintergründe und der genaue Ablauf der Auseinandersetzung sind noch unklar. Detektive der Stadtpolizei Zürich haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Stadtpolizei Zürich sucht zur Aufklärung noch Zeugen.

Polizei nimmt 82-Jährigen den Führerschein ab

Ein Autofahrer fiel am Freitagmorgen in Bremgarten mehreren Verkehrsteilnehmern durch seine unsichere Fahrweise auf. Diese reagierten rasch und verständigten den Polizeinotruf. Die Polizei konnte den 82-jährigen Autofahrer in Bremgarten schließlich anhalten. Er musste sich einer Blut- und Urinentnahme im Spital unterziehen. Die Kantonspolizei nahm ihm den Führerschein vorläufig ab. Der Autofahrer wurde zur Untersuchung in eine Klinik eingewiesen. Es dürfte nach ersten Erkenntnissen zu mehreren Beinahekollisionen gekommen sein.

Feuerwehr muss Fahrzeuge in Ueken löschen

Bei einem Brand, der im Motorraum eines abgestellten Autos ausgebrochen war, entstand ein Sachschaden an Fahrzeugen und einer Gebäudefassade. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagvormittag bei einer Pferdepension in Ueken. Laut Meldung der Polizei griff der Brand auch auf ein daneben abgestelltes Auto und eine Gebäudefassade über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die zwei Fahrzeuge wurden durch den Brand total beschädigt. Verletzt wurde beim Vorfall niemand. Der Sachschaden beträgt rund 25 000 Franken.