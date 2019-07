von sk

Die Verkehrskommissariate Weil am Rhein und Waldshut-Tiengen, das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Polizisten des Polizeipräsidiums Freiburg und der Kantonspolizei Zürich kontrollierten am Sonntag, 30. Juni, zwischen 14 und 19 Uhr zahlreiche Motrorradfahrer in Bonndorf.

Bad Säckingen Trauriger Start in die Zweiradsaison: Warum schon wieder Motorradfahrer sterben Das könnte Sie auch interessieren

Laut Mitteilung der Polizei gab es dabei 23 Anzeigen wegen Überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und sechs Beanstandungen im Bereich der Fahrzeugtechnik. Eine Auspuffanlage wurde beschlagnahmt. Fünf Motorradfahrer müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

Prävention und Videoüberwachung

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg gibt es zahlreiche bei Motorradfahrern beliebte Strecken, auf denen es immer wieder zu schweren und schwersten Verkehrsunfällen mit Motorrädern kommt, teilt die Polizei weiter mit. Das Polizeipräsidium Freiburg hat in den vergangenen Jahren zur Unfallbekämpfung bereits mehrere Maßnahmen der Prävention und der Verkehrsüberwachung umgesetzt und verfolgt das Verkehrssicherheitslagebild ständig.

Kreis Waldshut Blaulicht-Akte 2018: Diese Fälle hielten die Polizei im zu Ende gehenden Jahr auf Trab Das könnte Sie auch interessieren

Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit stellt auf den Straßen Südbadens für alle Verkehrsteilnehmer eine tödliche Gefahr dar. Mit gezielten Maßnahmen möchte die Polizei die Unfallgefahren bekämpfen und damit die Anzahl der Verletzten und Getöteten reduzieren.

2018 starben zehn Motorradfahrer

Der Dienstbezirk des Polizeipräsidiums Freiburg umfasst die Landkreise Breisgau Hochschwarzwald, Emmendingen, Lörrach, Waldshut und den Stadtkreis Freiburg. 2018 starben laut Polizeipräsidium Freiburg in diesem Bereich 35 Menschen im Straßenverkehr, zehn davon waren Motorradfahrer.