von Rosmarie Mehlin

Die in der Anklageschrift aufgeführten Verletzungen des Opfers und Folgen lassen einen erschauern: Harnröhrenabriss, instabile Beckenringfraktur, Weichteildefekt am Penis, gefolgt von Abszessen. Mehrere Operationen, mehrwöchiger Spitalaufenthalt, zwei Wochen Reha.

Das Opfer, damals 19-jährig, war am 11. Juli 2017 gegen 11 Uhr im aargauischen Baden mit seinem Fahrrad von der Hochbrücke kommend bei Grün in die Seminarstrasse eingebogen. Gleichzeitig tat dies, von Ennetbaden kommend, ein Lastwagen. Auf der Seminarstrasse hörte dessen Fahrer, dass ein hinter ihm fahrender Auto-Lenker hupte.

„Im Rückspiegel sah ich etwas am Boden liegen, hielt an der Bushaltestelle an und hielt Nachschau“, lässt der 62-jährige Heinrich (Name geändert) – angeklagt der fahrlässigen schweren Körperverletzung – vor Gericht übersetzen. Obwohl der Russland-Deutsche seit elf Jahren in der Schweiz lebt, ist sein Deutsch noch immer mangelhaft. Einzelrichter Peter Rüegg will vom Beklagten wissen, weshalb es zu dem Unfall gekommen sei. „Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung.“ Der Fahrer des nachfahrenden Autos hatte als Zeuge bestätigt, dass der Lastwagen nicht auf den Radstreifen geraten sei.

Verteidiger kritisiert Polizei massiv

„Der konkrete Sachverhalt ist völlig unklar“, betont der Verteidiger vor Gericht. Sein Plädoyer ist ein Trommelfeuer von Vorwürfen in Richtung Polizei: Es sei weder eine professionelle Spurenanalyse gemacht, die Stelle des Aufpralls respektive eines Schadens dokumentiert, noch seien die Fahrgeschwindigkeit des Lastwagens und die herrschenden Sichtverhältnisse festgehalten worden. „Die Unfallstelle wurde nicht einmal fotografiert.“ Der Anwalt stellt Beweisergänzungsanträge; unter anderem sei ein nachträgliches Gutachten zu erstellen.

Überdies bezweifelt er vehement die Schwere der vom Opfer erlittenen Verletzungen. „Es gibt eine riesige Liste offener Fragen ans Spital.“ Becken und Penis seien zweifellos wichtige Organe, „aber eine schwere Verletzung liegt nur vor, wenn solche Organe unbrauchbar geworden sind“. Grundsätzlich sei also hier nur von einer leichten Körperverletzung auszugehen. Sein Mandant sei folglich von Schuld und Strafe freizusprechen.

Richter lehnt Argumente ab

Richter Peter Rüegg hat für die Argumente des Verteidigers wenig Gehör, lehnt die Beweisanträge ab und spricht Heinrich schuldig gemäß Anklage. „Zugegebenermaßen war die Beweisaufnahme tatsächlich etwas mickrig ausgefallen.“ Jedoch sei aufgrund der Akten genügend dokumentiert, dass der Radfahrer den Radweg nicht verlassen hatte. Andererseits habe der Zeuge einzig bestätigen können, dass das rechte Hinterrad des Lastwagens nicht auf dem Radweg fuhr – mehr nicht.

Rüegg reduzierte die beantragte Geldstrafe von 3600 Franken und 900 Franken Buße auf 2700 Franken, bedingt auf zwei Jahre und 500 Franken Buße, „weil wir einige vom Ankläger aufgeführte Vergehen gegen das Straßenverkehrsgesetz als nicht erfüllt erkennen“. Neben der Buße muss Heinrich die Untersuchungs- und Gerichtskosten in Höhe von über 2000 Franken sowie seine Anwaltskosten berappen.