von Eva Baumgartner

Autofahrerin in Kaisten fährt frontal auf Lastwagenfahrer

Vermutlich mit Suizidabsichten verursachte eine 34-jährige Autofahrerin in Kaisten (Bezirk Laufenburg) am Montagnachmittag eine frontale Kollision mit einem Lastwagen. Bei dem Unfall musste ihre Beifahrerin mit Beinverletzungen ins Spital transportiert werden. Die Unfallfallverursacherin jedoch ergriff zu Fuß die Flucht und wurde später von mehreren Polizeipatrouillen und der Grenzwache mit einem Messer in der Hand aufgefunden. Sie wurde mit Schnittverletzungen ins Spital gebracht. Bei dem Unfall blieb der Lastwagen-Fahrer unverletzt.

Nach einem Schuss auf eine Katze nimmt die Polizei zwei Tatverdächtige fest

Die Polizei hat einen Mann und eine Frau aus dem Bezirk Andelfingen festgenommen, denen ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz vorgeworfen wird. Das Paar befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft nun in Untersuchungshaft. Laut Polizeimitteilung war eine Anzeige einer Katzenbesitzerin vorausgegangen, da ihre Katze offenbar angeschossen worden sei. Aufgrund der polizeilichen Ermittlungen ergab sich gegen das Paar ein dringender Tatverdacht, der durch die Hausdurchsuchung erhärtet wurde. Das Motiv der Verhafteten ist noch unklar.

Wasserdampf ruft die Feuerwehr in Dietikon auf den Plan

Ein vermeintlicher Brand eines Wohnhauses in Dietikon erwies sich als ein Wasserschaden. Laut Polizei wurde am Dienstagmorgen aus einem Hau herausquellender Rauch gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, wurde sie von der Polizei vor Ort informiert, dass es sich nicht um Rauch, sondern um Wasserdampf handele. Ursache hierfür war ein auslaufender Boiler, dessen heißes, dampfendes Wasser bei den derzeit kalten Temperaturen den Notruf auslöste. Mit einem Wassersauger der Feuerwehr war der Schaden innerhalb kurzer Zeit schnell behoben.

Mehrfamilienhaus nach Brand in Opfikon unbewohnbar

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Opfikon, Bezirk Bülach, sind alle Wohnungen unbewohnbar. Wie die Kantonspolizei informiert, wurde von einem Bewohner am Montagabend im Obergeschoss eine starke Rauchentwicklung gemeldet. Daraufhin rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot aus. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, dennoch mussten auch die Bewohner des Nachbarhauses aus Sicherheitsgründen ihre Wohnungen verlassen. Die Brandursache ist noch unklar. Der Schaden soll mehrere Zehntausend Franken betragen.