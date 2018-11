von Sira Huwiler

Als Ferkelchen kam Max zu Familie Grieshaber. Jetzt liegt das geliebte Hausschwein auf dem Tierfriedhof in Lörrach-Hauningen. Hübsche Blumen und Natursteine zieren sein Grab. 2007 hat der kürzlich im Alter von 76 Jahren verstorbene Hansjörg Grieshaber auf dem Grundstück seiner Gärtnerei die letzte Ruhestätte für Vierbeiner eingerichtet. Als erster Gärtner in Baden-Württemberg bekam er damals die Bestattungserlaubnis. Seine Familie will den Tierfriedhof auch nach seinem Tod weiter betreiben, und so Schweinchen Max und den anderen Haustieren, die hier bestattet sind, einen Ruheort sichern.

Auf dem Tierfriedhof in Lörrach-Hauingen finden Haustiere eine letzte Ruhestätte. Viele Gräber sind mit Natursteinen und Pflanzen liebevoll dekoriert. | Bild: Sira Huwiler

„Fast täglich kommen Tierbesitzer, die das Grab von ihrem Haustier besuchen“, sagt Gärtnerei-Chefin Helga Grieshaber, „dieser Erinnerungsort ist vielen Menschen wichtig. Hier kann man geschützt trauern, ohne neugierige Blicke vom Nachbarn“. Hunde, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen – und sogar eine Ziege, die einem Menschen besonders wichtig war, sind hier begraben. Kastanienbäume, Holzbänke und ein kleiner Teich in der Mitte schmücken den abgetrennten Bereich auf dem Gärtnereigelände. Mindestens fünf Jahre währt das Grab, Verlängerungen sind möglich. „Wir haben auch schon ein paar Familiengräber auf dem Friedhof, in denen mehrere Katzen mit ihren Lieblingsspielzeugen bestattet sind“, sagt Helga Grieshaber.

Bedeutung der Haustiere hat sich verändert

„In den letzten 100 Jahren hat sich die Bedeutung des Haustieres in unserer Gesellschaft massiv verändert – vom praktischen Wachhund oder Mäusefänger zum geliebten Familienmitglied und Kuschelpartner“ , weiß Tobias Uhl (33), Psychologe aus Rickenbach. „Stirbt das Haustier, fühlt sich das für viele Halter an, wie der Verlust eines engen Vertrauten.“ Kein Wunder sei es also, dass auch die Bestattungskultur für Haustiere zunehme. „Viele Nicht-Tierbesitzer können so starke Gefühle beim Tod eines Tieres nicht nachvollziehen“, sagt Uhl, „aber das Tier war uns wichtig, war unser täglicher Begleiter. Trauer ist erlaubt und gesund“.

Während manche ein Bild vom Verstorbenen Tierchen aufstellen, wählen andere ein Grab als Ort der Erinnerung, wieder andere lassen das Tier verbrennen. Ein Tierkrematorium in Kandern betreibt Thomas Leber. Seit 17 Jahren organisiert er Einäscherungen für Vierbeiner. „Von Hunden und Katzen über eine 45 Kilo-Boa bis hin zu einem ganz besonders teuren Koi-Karpfen war schon alles dabei“, sagt Leber.

Verbrennung in der Schweiz

20 bis 80 Tiere sind es pro Monat, die er bei den Besitzern oder Tierarzt abholt und in die Schweiz in ein Krematorium fährt. „Die Menschen bevorzugen heute eine würdevolle Verabschiedung ihrer Tiere“, sagt Leber, „über 80 Prozent der Besitzer wollen die Asche in einer Urne zurück, um diese zu bestatten oder in Gedenken aufzustellen“. Zwischen 60 und 310 Euro, je nach Größe des Tieres, zahlt man dafür.

Für die wöchentliche Fahrt in die Schweiz hat er eine Sondergenehmigung vom schweizerischen Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV). „Diese und eine amtstierärztliche Gesundheitsbescheinigung sind für den Grenzübertritt erforderlich“, heißt es auch von Michael Swientek, Pressesprecher des Landratsamtes Waldshut. Diese Information ist wichtig, denn während es im Landkreis Waldshut keine Bestattungs- oder Einäscherungsmöglichkeiten gibt, ist die würdevolle Bestattung von Haustieren in der Schweiz bereits etablierter.

Tierkrematorien in der Schweizer Nachbarschaft

Je mindestens zwei Tierkrematorien gibt es beispielsweise in den Kantonen Baselland und Aargau, zudem gibt es Einäscherungsmöglichkeiten im Großraum Zürich und Tierfriedhöfe in Läufelfingen (BL) und Rüti (ZH). Die nächsten deutschen Möglichkeiten der Tierbestattung gibt es neben Lörrach-Hauingen in Freiburg, Singen und Konstanz.

Früher war es üblich, verstorbene Haustiere gemeinsam mit Nutztieren sowie Schlachtabfällen in der Tierkörperbeseitigungsanstalt abzugeben. Die Tierkörper wurden dann zu tierischen Nebenprodukten wie Schmieröl und Heizmaterialien verarbeitet. Die Annahmestelle in Lauchringen hat 2015 geschlossen. Seither muss die ZTN Süd telefonisch und gegen Entgelt bestellt werden. Doch für viele Haustierbesitzer ist diese grausam klingende Praktik heute ohnehin keine Option mehr.

Bestattung im eigenen Garten

Wer sein Haustier würdevoll bestatten will und sich die Kosten für Abholung, Einäscherung, Bestattung oder Grabmiete dennoch sparen will, tendiert heutzutage vielleicht eher dazu, das verstorbene Haustier im eigenen Garten zu bestatten. Etwa die Hälfte der jährlich in Deutschland rund 1,3 Millionen sterbenden Hunde und Katzen sollen laut Bundesverband der Tierbestatter auf Privatgrundstücken die letzte Ruhe finden, während nur rund 10 000 Vierbeiner auf Tierfriedhöfen bestattet werden.

Aber ist das erlaubt? „Heimtiere dürfen auf eigenem Gelände, nicht jedoch in Wasserschutzgebieten und nicht in unmittelbarer Nähe von öffentlichen Wegen und Plätzen vergraben werden“, sagt Michael Swientek vom Landratsamt, „die Erdschicht muss 50 Zentimeter stark sein“. Das soll vor witterungsbedingten Verspülungen des Erdreichs und vor nach Aas grabenden Wildtieren schützen. Schwere Steine können das Grab zusätzlich schützen.

Psychologe Tobias Uhl befürwortet die Tendenz hin zur Bestattungskultur für Haustiere: „Ein Ort der Trauer kann dabei helfen, den schmerzlichen Verlust durch Rituale zu verarbeiten“, sagt er, „und das Gefühl, das Tierchen an einem friedlichen Ort beigesetzt zu haben, tut auch unserem Seelenfrieden gut“. Weniger hält er davon, den verstorbenen Dackel ausgestopft im Wohnzimmer aufzustellen oder Klonen zu lassen. „Das ist ein Zeichen von nicht-loslassen-können“, sagt der Psychologe, „gesunde Trauer entwickelt sich hin zu einem Akzeptieren des Verlustes und nach vorne blicken. Wer das Tier durch ein Präparat oder gar einen Klon zu ersetzen versucht, erschafft die Illusion, das geliebte Tier wäre gar nicht tot“.

"Geburtenkontrolle dient dem Wohl der Tiere" Marion Engel (55) studierte Veterinärmedizin an der Universität in München. Seit Mitte der 1990er Jahre praktiziert sie in Laufenburg. Ihre Spezialgebiete sind Akupunktur und Augenheilkunde. Im Interview spricht sie über Haltungsfehler, unkontrollierte Vermehrung und den letzten Weg: Einschläferung. Frau Dr. Engel, welche Fehler machen Tierhalter häufig? Die Ernährung ist das Hauptproblem. Nager wie Mehrschweinchen werden zum Beispiel mit gepresstem Fertigfutter statt mit gutem Heu und Grünzeug gefüttert – dabei müssen Nager, wie der Name schon sagt – ständig nagen, sonst wachsen ihre Zähne unkontrolliert und verursachen Schmerzen. Auch Kaninchen und andere Käfigtiere sollten mehr frisches Grünfutter bekommen. Ist die Fütterung auch bei Kleintieren wie Hunden und Katzen das Hauptproblem? Kombiniert mit Bewegungsmangel, ja. Viele Halter verwechseln Leckerli geben mit Liebe. Durch die Überfütterung leiden viele Hunde und Katzen an Übergewicht und damit verbunden unter Gelenk- und Herzproblemen. Tiere brauchen Auslauf. Wer ein Tierchen hat, sollte sich Zeit für Spaziergänge und, speziell bei Stubentigern, für Spiel-Aktivitäten nehmen – dann ist das Tier ausgeglichener und gesünder. Auch die Geburtenkontrolle soll zur Ausgeglichenheit der Tiere beitragen. Warum? Zur Paarungszeit spielen die Hormone verrückt, doch Haustiere, die keine Freigänger sind, können ihre Triebe nicht ausleben. Das führt dazu, dass viele Tiere leiden, Einrichtungsgegenstände zerstören oder sich aggressiv verhalten. Bei der Sterilisation werden nur die Samenleiter durchtrennt. Der hormonelle Druck bleibt bestehen. Bei der Kastration werden die hormonproduzierenden Organe, also Hoden oder Eierstöcke, hingegen entfernt. Viele Tierbesitzer befürchten durch die Kastration auch charakterliche Veränderungen ihres geliebten Haustieres. Diese Sorge ist aber unbegründet, alleine der Trieb nimmt ab. Das Tier ist dadurch weniger gestresst und ausgeglichener. Welche Alternativen gibt es zum operativen Eingriff? Mittlerweile viele. Es gibt beispielsweise die Anti-Baby-Pille für die Katze, die einmal wöchentlich unters Futter gemischt wird. Erbricht die Katze, ist die Pille aber unwirksam. Für Hündinnen und Rüden gibt es Hormoninjektionen oder -chips, die sechs oder zwölf Monate lang die Geschlechtshormon-Ausschüttung stoppen. 100 Prozent sicher ist aber nur die Kastration. Von der Pille für die Katze und der Injektion für die Hündin raten wir ab – auch wegen möglicher Nebenwirkungen. Bei welchen Tieren sollte man Geburtenkontrolle betreiben? Freigänger-Katzen vermehren sich ebenso unkontrolliert, wenn man nichts tut, wie Kaninchen. Die Kastration wird von uns empfohlen. Hunde, die sich nicht vermehren sollen, können alternativ auf Hormonpräparate zurückgreifen, da bei Hunden der Geschlechtsakt in der Regel nicht ohne Beisein des Besitzers geschieht. Worauf sollten Menschen bei der Wahl des Haustieres achten? Wichtig ist die Frage, welches Tier zum Haushalt passt. Fragen Sie sich, wie viel Zeit und Platz zur artgerechten Haltung Sie wirklich haben. Kaninchen und Katzen halten im stressigen Alltag weniger auf Trab als ein Schäferhund. Potentiellen Tierbesitzern sollte bewusst sein, dass die Anschaffung eines Tieres Verantwortungsübernahme für ein Lebewesen bedeutet – das kostet Zeit, Geld und bei Krankheit oder Verschwinden des Tieres vielleicht auch viele Tränen. Einschläferungen gehören zum Alltag für Tierärzte. Wie gehen Sie damit um? Das ist eine schreckliche Situation, an die ich mich nie gewöhnen werde. Viele meiner Patienten kannte auch ich schon als Welpen, das tut auch mir weh. Aber die meisten Tierbesitzer sehen ein, wenn das Tier von seinem Leid erlöst werden sollte und stimmen der Euthanasie zu. Was geschieht in Ihrer Praxis mit den Tieren nach dem Tod? Ich konnten das nicht mehr ertragen, wenn zur Sprechstunde der Lastwagen der Tierkörperbeseitigung vorfuhr und die verstorbenen Patienten aufgeladen hat, wie irgend einen Rohstoff. Wir wollten eine würdevollere Alternative für all unsere Patienten und arbeiten jetzt ausschließlich mit einem Schweizer Krematorium zusammen. Die Besitzer können aussuchen, ob sie ihre Tiere zur Bestattung mit nach Hause nehmen, ihre Asche in einer Urne bekommen oder die Tiere in eine Sammeleinäscherung geben.

