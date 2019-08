Kreis Waldshut vor 4 Stunden

Nach Unwetter: Zugverspätungen auf der Hochrheinstrecke, Schweizer Atomkraftwerk Beznau 1 abgeschaltet

Die schweren Unwetter der Nacht auf Dienstag am Hochrhein wirken noch nach. So kommt es auf der Hochrheinstrecke zu Verspätungen. In Höchenschwand setzte ein Blitz einen Stall in Brand, 30 Tiere kamen dabei um.