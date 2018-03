Kreis Waldshut Nach Millionen-Verlusten: So geht es der Spitäler Hochrhein GmbH aktuell

Die Spitäler Hochrhein GmbH peilt bereits für 2020 eine Rückkehr in Gewinnzone an. Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt präsentiert aktuelle Zahlen und Prognosen. Geschäftsbericht für 2015 inzwischen genehmigt. Allerdings keine Entlastung für damalige Geschäftsführung.

Das Fahrwasser wird ruhiger, aber noch gibt es viel zu tun, um das Spital Waldshut so aufzustellen, dass es ein attraktiver Arbeitgeber und zugleich ein Unternehmen wird, das schwarze Zahlen schreibt. Dies soll, so die Prognose von Klinik-Geschäftsführer Hans-Peter Schlaudt, bereits 2020 der Fall sein. Inzwischen ist auch der Jahresabschluss 2015 genehmigt, der damaligen Geschäftsführung wurde allerdings keine Entlastung erteilt. In Waldshut stehen jetzt 303 Betten zur Verfügung, eine Genehmigung zur Aufstockung auf 350 Betten liegt vor. In den nächsten Jahren müssen etwa 25 Millionen Euro investiert werden.