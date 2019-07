Murg vor 14 Minuten

Nach Materialfund in Murg: Experten identifizieren radioaktive Präparate

Drei Tage sind nach dem Großeinsatz von Spezialkräften der Feuerwehr in Niederhof ins Land gezogen, bis von Behördenseite endlich Klarheit herrscht: Das in einem Wohnhaus in der Ringstraße gefundene radioaktive Material ist definitiv ungefährlich. Bei den beiden in Bleibehältern aufgefundenen Präparaten handle es sich demnach um Cäsium 137, das zur Kalibrierung von Spezialmessgeräten eingesetzt wird. Die Präparate sind bis zu 45 Jahre alt.