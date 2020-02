Giftige Spinnen, Würgeschlangen oder Skorpione: Wer sich ein solches Tier zulegt, hat sich nicht nur um das Tier zu kümmern, sondern muss auch Sorge dafür tragen, dass durch das Tier keinem Menschen Gefahr droht. Eine gesetzliche Regelung, ob man solche Tiere anmelden muss, gibt es allerdings für Baden-Württemberg nicht. In den Polizeiverordnungen der einzelnen Städte und Gemeinden kann aber dennoch eine Meldepflicht für gefährliche Tiere festgeschrieben sein. Das Problem: Bei vielen Ordnungsämtern wissen die Angestellten selbst nicht, dass man dort gefährliche Tiere anmelden muss.

Was sind eigentlich gefährliche Tiere?

Da es für das Land Baden-Württemberg keine gesetzliche Regelung zur Haltung von gefährlichen Tieren, abgesehen von Hunden, gibt, ist in der Landesverfassung auch keine Definition für den Begriff „gefährliches Tier“ festgelegt. In der Vorlage des Landes zur polizeilichen Umweltschutzverordnung wird unter einem gefährlichen Tier jedoch von „Raubtieren, Gift- oder Riesenschlangen und ähnlichen Tieren“ gesprochen „,die durch ihre Körperkräfte, Gifte oder ihr Verhalten Personen gefährden können“. Solche Tiere müssen bei den meisten Städten und Gemeinden angemeldet werden. Ob eine Meldepflicht besteht oder nicht, entscheiden die Kommunen selbst.

Wo man gefährliche Tiere anmelden muss

In den meisten Polizeiverordnungen am Hochrhein gibt es einen Paragraphen zur Meldepflicht für gefährliche Tiere. Lediglich in Albbruck gibt es den Paragraphen nicht. Sprich: Hier muss man gefährliche Tiere nicht beim Ordnungsamt anmelden. In Bad Säckingen und Todtmoos müssen Schlangen und andere giftige oder kräftige Tiere, laut Polizeiverordnung, gemeldet werden. Die Ordnungsamtsleiter wissen das aber hier selbst nicht, da es in beiden Kommunen bisher nicht vorkam, dass jemand sein gefährliches Tier melden wollte.

Wichtig ist es aber trotzdem. Denn: Gerade im Notfall kann es helfen, zu wissen, dass in einem Haushalt so ein Tier zu finden ist. „Es ist wichtig, dass im Notfall das Gegengift bereitgehalten werden kann. Es geht in erster Linie um die Sicherheit der Einsatzkräfte“, betont Stefan Schmitz vom Ordnungsamt in Wehr. Denn falls es zu einem Einsatz kommt, sind die Einsatzkräfte vorgewarnt und entsprechend gewappnet.

Obwohl in Wehr gefährliche Tiere beim Ordnungsamt angemeldet werden müssen, liegen hier keine Meldungen vor. Das Problem: „Viele Leute wissen gar nicht, dass sie ihr Tier anmelden müssen“, glaubt Ordnungsamtsleiter Stefan Schmitz. Schmitz ist sich sicher, dass es auch in Wehr giftige Tiere gibt: „Die gibt es hier mit Sicherheit“, versichert er. Kosten sind mit einer Anmeldung eines solchen Tieres keine verbunden. Menschen erwischt, die ihr gefährliches Tier, eine Schlange oder eine Vogelspinne beispielsweise, nicht angemeldet haben, hat Schmitz allerdings noch nicht. „Bei meldepflichtigen Hunden passiert das schon eher, weil die draußen herumgeführt werden“, so Schmitz.

Was passiert, wenn ich meine Schlange oder Spinne nicht beim Ordnungsamt anmelde?

Wer an einem Ort wohnt, wo gefährliche Tiere gemeldet werden müssen und seiner Pflicht nicht nachgeht, begeht eine Ordnungswidrigkeit und riskiert eine Geldstrafe.

Wie Einsatzkräfte reagieren

Um im Ernstfall gut vorbereitet zu sein, hat Thomas Lamade, Ausbildungsleiter der Feuerwehr Laufenburg, bereits im vergangenen Herbst für den gesamten Kreisfeuerwehrverband Vorträge zu diesem Thema organisiert. Von Profis erhielten die anwesenden Einsatzkräfte Handlungsanweisungen, falls es zu einem Notfall mit einem solchen Tier kommt. Ist die Befreiung eines solchen Tieres aus seinem Terrarium wahrscheinlich, geht die Feuerwehr folgendermaßen vor: „Wir schließen sofort alle Türen und Fenster, um die Gefahr im Gebäude oder in der Wohnung zu halten. Die integrierte Leitstelle wird im Hintergrund einen Sachkundigen alarmieren und mit der Polizei zur Einsatzstelle bringen lassen. Selbstverständlich wird auch der Rettungsdienst und ein Notarzt an der Einsatzstelle sein“, so Lamade.