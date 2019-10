Riedern a. W. – Mit einem Tag der offenen Tür präsentiert sich am Samstag, 12. Oktober, und Sonntag, 13. Oktober, die Möbelschreinerei Preiser in Riedern a. W. Seit über 30 Jahren hat sich die Möbelschreinerei Preiser zu einer bekannten Adresse für individuelles Wohnen, für außergewöhnliche Designmöbel und innovative Wohnraumgestaltung entwickelt. Seit Januar 2018 führt David Preiser in zweiter Generation den Betrieb, wird aber weiterhin tatkräftig von Cornelia und Walter Preiser unterstützt. Nach seinem Wirtschaftsstudium in England und einigen Jahren Arbeitserfahrung in Frankfurt, besuchte er die Möbelfachschule in Köln und packt seit 2017 wieder im Familienbetrieb an. In den letzten beiden Jahren absolvierte er eine Schreinerlehre. Sein Gesellenstück gewann den Gestaltungswettbewerb. Nun vertritt David Preiser die Schreinerinnung Waldshut auf Landesebene.

Die großzügige Ausstellung auf drei Etagen mit einer Ausstellungsfläche von rund 1000 Quadratmetern zeigt die große Palette der Produkte der Schreinerei und außergewöhnliche Designmöbel. Küchen und andere Wohnräume werden in harmonischer Abstimmung gezeigt und geben besondere Anregungen. Die Möbelwerkstätte Preiser sieht sich als Kompletteinrichter und bietet dahingehend eine ganzheitliche Raumberatung an. In der Raumgestaltung sieht David Preiser auch ein wesentliches Kriterium seines Angebots an die Kundschaft. Die Verbindung von Markenmöbeln mit eigenen Kreationen erfüllt alle Kundenwünsche. Diese Verbindung macht zum einen enorm flexibel und ermöglicht individuelle Lösungen. Zum andern ermöglicht es sehr hochwertige Möbel zu einem Preis anzubieten, der unter einer reinen Maßanfertigung liegt. Besonderer Schwerpunkt liegt auf der Verarbeitung von Massivholz. Dieses Konzept verfolgt die Schreinerei Preiser in dem Familienbetrieb schon seit über 30 Jahren mit einem Team von 15 Schreinern, Einrichtungsberatern und Innenarchitekten. Ein besonderes Augenmerk setzt David Preiser auch auf innovative umweltfreundliche Energien. Geheizt wird mit erneuerbaren Energien. Durch die neue Photovoltaikanlage erfolgt nun auch ein großer Teil der Stromerzeugung vor Ort. Geplant ist jetzt eine Stromtankstelle für E-Autos.

Weitere Informationen gibt es beim Tag der offenen Tür über Naturbetten von Hüsler Nest mit Rabatten. Am Sonntag Miele Combi-Steamer-Vorführung.

Tag der offenen Tür am Samstag, 12. Oktober, von 10 bis 18 Uhr und Sonntag, 13. Oktober, von 11 bis 18 Uhr bei der Schreinerei Preiser in Riedern am Wald. Der Kirchenchor Riedern wird für die Bewirtung sorgen.