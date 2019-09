Der Landkreis hat nach Ansicht der FDP-Kreistagsfraktion immer noch eklatante Defizite in der Mobilfunkversorgung. Zugleich ist die Kreisverwaltung in der Pflicht, sich an der Beseitigung dieses Problems zu beteiligen, soll verhindert werden, dass die Region noch mehr abgehängt wird. Dies fordert der FDP-Fraktionssprecher im Kreistag, Klaus Denzinger, in einem offenen Brief an Landrat Martin Kistler.

„Die Internetversorgung auf Basis von Glasfaser und 5G-Mobilfunktechnologie ist unabdingbare Voraussetzung für die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land“, betont Denzinger. Doch wieder einmal drohe der ländliche Raum im Vergleich zu den Ballungsgebieten ins Hintertreffen zu geraten.

Die „zahlreichen Funklöcher“ im Kreisgebiet stellten für private Mobilfunknutzer ein Ärgernis, für Unternehmer im Landkreis sogar einen Wettbewerbsnachteil dar. Seitens der Mobilfunkfirmen bleibe es dabei allenfalls bei Lippenbekenntnissen, an den Missständen etwas zu ändern.

„Dabei liegt die Verantwortung für den schleppenden Mobilfunkausbau aus unserer Sicht nicht nur bei den Mobilfunkbetreibern. Auch die öffentliche Hand trägt hier eine Mitverantwortung“, so die Ansicht der FDP-Fraktion. Werde nichts unternommen, laufe der Kreis Gefahr, „wirtschaftlich, touristisch und auch bildungstechnisch“ den Anschluss zu verlieren.

„Schnelles Internet und flächendeckender Handyempfang sind heute Grundbedürfnisse für die Menschen in unserem Land“, so Denzinger im Brief an Landrat Kistler, den er dazu auffordert, seinen Einfluss bei Bund und Land, bei den Mobilfunkfirmen, aber auch bei den Kommunen nutzen, um den Ausbau voranzutreiben.

„Ein Schulterschluss mit der IHK und der Handwerkskammer wäre sicher ein Vorteil. Eine gemeinsame Resolution wäre sinnvoll“, so die Haltung der FDP. Und immerhin habe das Engagement des Landkreises bereits im Hinblick auf den Ausbau der Breitbandversorgung Erfolge gezeigt, so Denzinger weiter.

Dies müsse nun auch mit aller Kraft im Bereich Mobilfunkausbau geschehen, „damit die Zukunft nicht ohne uns stattfindet.“