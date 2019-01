Kreis Waldshut Festinstallierte Blitzer sind im Kreis Waldshut kein Thema. Aber warum?

Festinstallierte Radarfallen – Blitzersäulen oder Starenkästen – gehören zum Standard in allen Nachbarlandkreisen und in der Schweiz. Obwohl auch im Kreis Waldshut überhöhte Geschwindigkeit eine häufige Unfallursache ist, gibt es solche Anlagen hier nicht. Warum das so ist, was die Polizei davon hält und was unternommen wird, um Raser zu bremsen: eine Bestandsaufnahme.