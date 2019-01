von Eva Baumgartner

Frau Bendel, von der Pflegefachkraft zum Humormasterabschluss ist ein gewaltiger, ungewöhnlicher Sprung. Wie kam es dazu?

So gewaltig ist das gar nicht. In der Pflege benötigt es ganz viel Humor. Gerade im Pflegebereich wird man oft bis an die Grenzen der Belastbarkeit geprüft, mit Humor lässt sich diese Belastbarkeit deutlich erhöhen. Meine Erfahrung ist, dass Mitarbeiter und Kollegen oft maßlos überfordert sind, einfach weil sie zu viel von sich geben und deshalb erkranken. Dagegen wollte ich was unternehmen. Ein Vortrag von Eckart von Hirschhausen hat mich inspiriert und war sozusagen die Initialzündung für mich. Aber auch in meiner Familie, ganz besonders meine Mutter war mit viel Humor gesegnet und hat uns viel Humor mitgegeben. Dadurch haben wir gelernt, schwere Zeiten besser zu überwinden.

Wie bekommen Sie beide Berufe unter einen Hut?

Ich arbeite zu 80 Prozent in der Pflegedienstleitung und habe einen freien Tag pro Woche. Den verwende ich für den Aufbau der Selbstständigkeit im Humorbereich, derzeit entwickele ich dazu eine Homepage, baue mir ein Netzwerk auf und bin zudem für soziale Projekte unterwegs. Jedoch, um davon leben zu können, bin ich noch nicht ganz am Ziel. Aber: Wer nicht lacht, der nicht gewinnt.

Wie muss man sich die Ausbildung zum „Humorcoach“ vorstellen?

Die Ausbildung hat fast zwei Jahre gedauert. Ich war dafür jeden Monat jeweils vier Tage an der Tamala Clown Schule in Konstanz und bei Michael Tietze in Tuttlingen. Die Ausbildung beinhaltet Trainings, die die rechte und linke Hirnhälfte zusammen bringen. Denn herrscht zwischen beiden Hirnhälften ein ausgewogenes Verhältnis, stellt sich Ausgeglichenheit und Lockerheit ein. Dann arbeitet man mit Achtsamkeit, Lachyoga und vielem anderen mehr.

Sie geben auch VHS-Kurse in Sachen Humor. Was nehmen die Teilnehmer Ihrer Kurse mit?

Strategien, wie man im Alltag gelassener reagieren kann und mit Humor dem Alltag begegnet. Praktische Tipps und Tricks, die für jeden leicht anwendbar sind, sodass man über eigene Missgeschicke lachen kann. Nach der Devise: Wir scheitern heiter und machen weiter. Außerdem wird theoretisches Wissen zum Thema Humor und Lachen vermittelt und was das im Körper bewirkt. Das ist erstaunlich viel. Außerdem, wer mag, der kann eine Clown-Nase mit nach Hause nehmen.

Welche Zielgruppen sprechen Sie an?

Die Kurse richten sich an Erwachsene, die sich ihr Leben humorvoller und leichter gestalten wollen. Und dabei gesund, aktiv und attraktiv bleiben wollen. An Menschen, die offen für Neues sein wollen und sich nicht scheuen, einmal aus dem Rahmen zu fallen. Das natürlich auf freiwilliger Basis und mit Empathie für den jeden Einzelnen.

Wie setzen Sie Ihre neue Ausbildung in Ihrem Alltag als Pflegekraft ein?

Da ich eine leitende Funktion habe, so glaube ich, bin ich, seit ich die Humor-Ausbildung absolviert habe, die bessere Chefin. Mir fallen schwierige Gespräche leichter. Aufgrund der Rückmeldungen meiner Kollegen und Mitarbeiter weiß ich, dass sie sich wertgeschätzt und ernst genommen fühlen. Ich habe eine völlig neue Lebenshaltung und eine neue Lebenskultur entwickelt, die mir in Fleisch und Blut übergegangen ist.

Sind humorvolle, fröhliche Menschen denn die besseren Menschen?

Sie sind nicht besseren Menschen, aber das belegen Studien, sie kommen leichter durch das Leben und kommen bei den Mitmenschen besser an. Humorvolle, fröhliche Menschen sind seltener Mobbingopfer, sie sind intelligenter. Sie meistern schwierige Lebenslagen viel besser und können ihr Leben von der leichten Seite nehmen. Humorvolle Menschen finden schneller Lösungen für ihre Probleme, außerdem haben sie ein großes, funktionierendes Netzwerk.

Lachen ist bekanntermaßen gesundheitsfördernd, die Erfolge sind jedoch schwer messbar. Wie sehen Sie das?

Ich sehe immer wieder, ganz besonders in der Pflegedienstleitung, wie man durch ein Lachen die Stimmung im Team positiv verändert, den Arbeitskollegen, den Mitarbeitern mit einem freundliche Lächeln Selbstvertrauen schenkt, man eigene Mängel und Fehler zugeben kann, mit einem Lächeln Empathie und Wertschätzung vermittelt. Durch gemeinsames Lachen wird eine Vertrauensbasis geschaffen. Überhaupt stärkt Lachen das Immunsystem. Selbst auf der Straße kann man mit einem Lächeln viel erreichen und kurze positive Kontakte zwischen den Menschen schaffen. Studien, wie die von Professor Willibald Ruch in Zürich oder Michael Tietze in Tuttlingen, belegen das.

Sie haben auch noch eine Clown-Ausbildung absolviert ...

Die Clown-Ausbildung war für mich eine logische Weiterentwicklung, um meine Kreativität und Spontaneität weiter zu bringen. Es war mir wichtig für meine Arbeit mit alten und kranken Menschen, um in ihren Alltag Freude zu bringen. Es ist erstaunlich, wie dadurch die Genesung gefördert wird und vieles, was in Vergessenheit geraten ist, plötzlich wieder auftaucht. So zum Beispiel beim gemeinsamen Singen, wenn an Demenz-Erkrankte komplette Liedtexte mitsingen. Wenn ich mit meiner Clown-Kollegin auftauche, haben die Menschen einfach Freude, die positive Wirkung ist deutlich spürbar.